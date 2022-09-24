國際金價瀕臨熊市 緊縮大浪打退投資需求

國際黃金價格周五（23日）跌至新冠疫情爆發初期以來最低水準，原因是聯準會（Fed）為力抗通膨而大幅升息後，其他國家的央行也跟上緊縮步伐，導致市場賣壓出籠。

在美元匯價刷新近20年高點之際，商品、股票等資產盡數下跌，紐約12月黃金期貨23日下跌1.5%收每英兩1,655.6美元，寫2020年4月來最低價位，與今年3月的歷史新高價相比跌了19.5%，離熊市只剩一步之遙。

英國政府23日公布的大減稅計畫，也再度掀起各大央行激進升息恐致經濟衰退的疑慮，促使投資人賣出手中的風險資產以套現。

Fed大展鷹姿後，美元指數今年來已強升16%，不僅打擊股市，也壓低市場對黃金的胃口。這是因為黃金等商品以美元計價，美元走強削弱了持外幣買家的購買力，從而降低黃金的需求和價格。

Fed升息也帶動美國公債殖利率攀高，而公債與黃金同為避險資產，當投資人可從公債獲得較優渥的報酬時，也降低了黃金的吸引力。

Commtrendz風險管理公司主管希亞加拉姜說，黃金行情可能持續疲弱，因貨幣緊縮政策提高黃金的持有成本，然而衰退疑慮和俄烏戰爭升溫，仍可能支撐金價。