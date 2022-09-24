快訊

英王查理三世開工 裝有機密的「神秘紅箱」也曝光

哈利看新聞才得知女王駕崩？ 英王室宮鬥劇再掀高潮

攜女友玩水慘遭大浪捲走 澎湖男警搶救不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國際金價瀕臨熊市 緊縮大浪打退投資需求

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
市場賣壓出籠，黃金已從高點跌落近20%。路透
市場賣壓出籠，黃金已從高點跌落近20%。路透

國際黃金價格周五（23日）跌至新冠疫情爆發初期以來最低水準，原因是聯準會（Fed）為力抗通膨而大幅升息後，其他國家的央行也跟上緊縮步伐，導致市場賣壓出籠。

在美元匯價刷新近20年高點之際，商品、股票等資產盡數下跌，紐約12月黃金期貨23日下跌1.5%收每英兩1,655.6美元，寫2020年4月來最低價位，與今年3月的歷史新高價相比跌了19.5%，離熊市只剩一步之遙。

英國政府23日公布的大減稅計畫，也再度掀起各大央行激進升息恐致經濟衰退的疑慮，促使投資人賣出手中的風險資產以套現。

Fed大展鷹姿後，美元指數今年來已強升16%，不僅打擊股市，也壓低市場對黃金的胃口。這是因為黃金等商品以美元計價，美元走強削弱了持外幣買家的購買力，從而降低黃金的需求和價格。

Fed升息也帶動美國公債殖利率攀高，而公債與黃金同為避險資產，當投資人可從公債獲得較優渥的報酬時，也降低了黃金的吸引力。

Commtrendz風險管理公司主管希亞加拉姜說，黃金行情可能持續疲弱，因貨幣緊縮政策提高黃金的持有成本，然而衰退疑慮和俄烏戰爭升溫，仍可能支撐金價。

Fed 金價 俄烏戰爭

延伸閱讀

台股ETF 逢低找買點

聽力下降恐致失智 台北慈濟醫院醫師籲刺激聽力把握黃金逆轉期

僑泰校友造福學弟妹 馬自達贈車供學生實習

「主播界林志玲」重返三立 接棒張齡予黃金播報時段

相關新聞

英國金融市場受到什麼驚嚇？克魯曼：減稅殭屍來襲

英國政府23日楬櫫「成長計畫」，力圖振興經濟，投資人卻瞧見政府打算恣意支出、大舉減稅卻財源無著、政府舉債大增，嚇得英鎊貶...

9月果然慘！衰退陰影下道瓊創今年谷底 10月可能更加煎熬

金融市場拋售浪潮周五席捲全球，緊張的投資人被迫再次面對經濟衰退的陰影，股債市雙雙下跌。道瓊工業指數跌至今年來谷底，美國公...

開電動車成功越過荒野 魁北克讓他克服充電焦慮？

目前在美國，開電動車來趟長途公路之旅可能會是一場災難。但場景若轉換到加拿大魁北克省，情況則讓人放心許多。這回故事主人翁是紐約時報記者，決定開著他的福特電動車來趟1600多公里的旅程。當地較完善的快速充電站網路足以作為範本，讓人窺見電動車取代燃油車的未來。

美國銀行報告：投資人情緒 2008年來最悲觀

聯準會21日再次升息三碼，但是在如此貨幣緊縮的政策前，全球「現金為王」的趨勢為2008年金融風暴以來罕有，連黃金當前也難...

美國陷入經濟衰退？經濟學教授：機率高達80%

美國約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)應用經濟學教授韓克(Steve Hanke)指出...

Costco會員年費要調漲？財務長透露可能時間點

受到通貨膨脹加劇影響，好市多（Costco）過去一年調高許多商品的價格，現在連會員年費都有可能在明年1月漲價。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。