9月果然慘！衰退陰影下道瓊創今年谷底 10月可能更加煎熬

金融市場拋售浪潮周五席捲全球，緊張的投資人被迫再次面對經濟衰退的陰影，股債市雙雙下跌。道瓊工業指數跌至今年來谷底，美國公債殖利率躍升。如今看來不僅9月慘，10月還可能更加煎熬。

道瓊工業指數周五大跌486.27點，收在2020年11月來最低水準。標普500指數和那斯達克綜合指數分別大跌1.7%和1.8%。歐洲股市Stoxx 600指數崩跌2.3%，跌至2020年12月以來谷底。

美股三大指數連續二周暴跌，標普500指數各跌9.2%和8%，是6月以來最糟糕的連兩周頹勢。那斯達克這兩周跌了10%以上，是2020年3月疫情引發市場崩潰以來最大跌幅。

晶片股最近表現更慘，公債殖利率愈是高漲，對高成長的半導體股估值更形不利。費城半導體指數周五跌1.5%，兩周來跌11.5%，且跌到2020年10月以來最低水準。台積電ADR周五大跌2.3%，兩周內跌9.4%，也跌抵2020年7月23日來最低收盤價。

美國10年期公債殖利率升至3.695%，已連續八周上漲。2年期債券殖利率攀升至4.212%，為2007年10月來最高。通常股市下跌，投資人會避往債券，今年則呈現股債雙殺的情況，也增添對殖利率最敏感的科技股賣壓。

Allspring Global Investments基金經理人史密斯（Mike Smith）表示，走勢和債券相反的公債殖利率勁揚，已迅速改變投資人認為美股合理價位的看法，也導致股價急轉直下。

9月向來是一年中表現最慘淡的月份，標普500指數本月已下跌6.6%，且可能連續三季收低。

標普500指數若跌破6月所創的今年谷底3,667點，很可能引發另一波賣壓，分析師認為會下探3,200點，這是歷來衰退期間熊市平均下跌的水準。

下周美股將再度受到考驗，屆時將有多位Fed官員談論利率前景，同時還將發布一系列經濟數據，其中最受矚目的是周五的個人消費支出價格指數，這是Fed偏好的通膨指標。另外 ，美光（周四）和Nike（周五）也將公布財報，投資人將有機會重新檢視股價以及全球成長放緩對企業獲利的影響。

不僅9月慘，10月也可能更加煎熬。10月頭兩周有9月就業報告和通膨數據，接下來就是第3季財報季。

Independent Advisor Alliance投資長查卡瑞里（Chris Zaccarelli）說：「市場終於把Fed的話當話—他們將引發經濟衰退以對抗通膨。」

然而，期貨市場至今仍在跟Fed作對，依然認為聯邦資金利率明年初會到頂，明年底轉而降息。換句話說，股市尚未完全反映Fed更加鷹派的立場，公債殖利率也可能還會上揚。