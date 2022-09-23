美股道瓊早盤大跌逾350點 高盛估年底前再跌至少4%

美股三大指數23日早盤開低走低，道瓊工業指數重挫逾350點，投資人擔心Fed為力抗通膨而激進升息，可能導致美國景氣降溫，而英國政府減稅方案的外溢效應，也引發風險資產的賣壓。

道瓊工業指數早盤大跌1.1%、標普500和那斯達克綜合指數的跌幅也約在1%左右；費城半導體指數跌0.9%、台積電ADR跌1.8%。

美股三大指數23日邁向連續第四日下跌，道瓊工業指數可能回測6月的波段低點。Fed 21日再度升息3碼，並暗示11月的政策會議可能再升3碼。

另外，英國政府23日祭出全面的減稅計畫，引發外界擔心英國財政的健全程度，拖累英鎊重貶和英國公債下跌，也引爆風險資產的賣壓。

高盛則基於利率升高，下修標普500指數的年終目標價，預估年底前該指數再跌至少4%。

高盛首席美股策略師柯斯坦說，多數股市投資人認為硬著陸勢不可免，轉為聚焦硬著陸的時間點、衝擊程度、和衰退將延續多久，以及相應的投資策略。