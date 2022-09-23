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美股道瓊期指跌逾350點 英國大減稅引發風險資產賣壓
英國政府推動的減稅方案，引發風險資產的賣壓，拖累美股期指23日挫跌，西德州油價也跌破80美元大關，美元續強。
英國政府祭出全面的減稅計畫，雖是希望刺激經濟，帶領經濟走出惡性循環，但規模之大，引發外界擔心恐衝擊英國財政，導致英鎊匯價重貶、英國公債下跌。隨後賣壓蔓延到美股等風險資產，道瓊期指目前跌逾350點，標普500期指重挫1.1%。
標普500指數22日收盤已跌破3,800點大關，下個重要技術支撐價位為6月的波段低點3,666點。
B. Riley公司首席市場策略師霍根說，標普500指數跌穿3,800點後，距離回測6月波段低點也不遠了。標普500指數已連續四日挫跌，邁向這五周來周線第四度收黑。
西德州原油期貨目前跌4.2%，至每桶79.8美元，是今年元月來首度跌破80美元大關。
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