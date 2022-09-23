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歐洲能源危機難解！智庫：恐持續數個冬季 油價上看120美元

聯合報／ 編譯陳韋廷／即時報導
專家23日示警歐洲能源危機恐持續好幾年。路透
專家23日示警歐洲能源危機恐持續好幾年。路透

能源智庫Energy Aspects創辦人兼研究部門主管沈恩（Amrita Sen）23日示警，歐洲能源危機不會是「一個冬天的故事」，即便度過今年，歐洲在接下來的冬天也將面臨類似困難。

沈恩在接受彭博電視專訪時表示，由於對俄制裁和莫斯科關閉重要天然氣出口管線，能源供應減少將令歐洲競相爭奪石油和天然氣，因為當前能源危機不是「一個冬天的故事」。

她指出，歐洲將必須限制需求來平衡市場，不只是今年冬天、明年冬天，可能還有後年的冬天。

沈恩還說，今年最後一季的石油市場將非常動盪，油價將隨著對俄國石油禁運令生效飆漲。

根據Energy Aspects預估，國際油價年底將來到每桶120美元左右的價位。

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