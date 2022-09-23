晶片荒未解 豐田、本田新車10月續減產
由於車用晶片荒與供應鏈問題未能解決，豐田汽車（Toyota）表示，10月新車產量將減少約10萬輛，本田汽車（Honda）也將在10月初減少日本兩座廠房的產量多達40%。
豐田表示，計劃下月在全球生產約80萬輛汽車，比平均每月產量計畫減少約10萬輛，成為晶片短缺將持續阻礙豐田下半年度（今年10月到明年3月）生產的最新憂慮。
根據10月生產計畫，豐田將暫停七座日本廠房的10條產線長達12天。不過，豐田未調整全年產量目標，維持創紀錄的970萬輛不變。
這家日本車廠上月設定目標，希望從9月到11月每月生產約90萬輛汽車，如今預期10~12月每月將生產約85萬輛汽車。
本田也說，鈴鹿廠的兩條產線將在10月初減產約40%，埼玉縣組裝廠的產量計畫同期間縮減約30%，鈴鹿廠本月到月底前將減產約20%，埼玉縣組裝廠這段期間也將減產約20%。
減產計畫將影響多款汽車，包括Vezel休旅車、Stepwgn minivan以及Civic小型車。本田說，問題出在新冠疫情導致零組件送達時間和物流延誤、以及晶片短缺。
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