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彭博：衰退疑慮升高 半導體類股恐還沒跌完

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
彭博資訊策略師指出，半導體類股可能繼續還會下探。路透
彭博資訊策略師指出，半導體類股可能繼續還會下探。路透

為了壓制通膨，各國央行升息潮來得又快又猛，拉抬全球公債殖利率暴漲，衰退憂慮也升高，使科技股首當其衝，晶片股跌勢慘烈，但彭博資訊策略師指出，半導體類股可能繼續還會下探。

在美國聯準會（Fed）更加鷹派、以及晶片需求減緩的雙重夾擊下，費城半導體指數22日暴跌2.8%，過去半年來已累計跌逾27%，相關個股已陸續發布獲利預警、以及公布獲利不振的財報。

費半以未來一年獲利預估計算的本益比從6月1日來，已下滑近12%，降幅甚於那斯達克100指數的近1%、以及標普500指數的不到1%，在當前背景下，晶片類股獲利預估可能繼續下降。

彭博策略師指出，Fed不惜付出衰退代價也要加低通膨的決心，可能繼續引發晶片類股賣壓。

指數 半導體 通膨

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