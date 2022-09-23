快訊

國民黨控綠營宜縣長參選人江聰淵論文抄襲 比率達40％

邊境解封啦！這些熱門國「免篩檢免隔離免簽證」 機票一買就能快樂出國

小二男童水圳抓魚遇「水門放水」遭沖走 下遊3公里閘門找到遺體

高通稱車用晶片商機達300億美元 本年度創營收13億美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）在今年的CES記者會上解說驍龍數位底盤。路透
高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）在今年的CES記者會上解說驍龍數位底盤。路透

美國晶片設計公司高通（Qualcomm）周四表示，汽車業務相關潛在商機已增加到300億美元，自7月底公布上季業績以來增加100多億美元。

高通在該公司的汽車投資者日活動上表示，新開發業務躍升，受益於汽車製造商及汽車零組件供應商使用的驍龍（Snapdragon）「數位底盤」產品。驍龍數位底盤可以提供輔助和自動駕駛技術，以及車載信息娛樂和雲端連線。

隨著電動汽車和汽車自動駕駛功能增加，汽車製造商使用的晶片數量激增，汽車市場已成為晶片製造商的關鍵成長領域。

高通財務長 Akash Palkhiwala說：「若每輛車為單位來看，在一輛低階的汽車中，我們有大約200美元的機會，然後一路上升至高階車的3,000美元。」「未來產品組合將繼續向高端移動，因此機會將不斷擴大。」

高通表示，他們所瞄準的車用晶片市場規模到2030年，可能增長到1,000億美元。

高通估計，在9月止的2022會計年度汽車事業營收將從上一年的9.75億美元增至約13億美元；到2026年度估計將超過40億美元，2031年度超過90億美元。

高通還宣布擴大與賓士（Mercedes Benz）合作，賓士將從2023年起在車載娛樂資訊系統中選用驍龍數位駕駛艙。

高通在中國也有很多汽車客戶。被問及美國出口法規的影響時，高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）說：「美國企業和中國企業之間強有力的雙贏夥伴關係，將永遠是一種穩定的力量。但我們將看看未來會是什麼狀況。」

美國 車用晶片

延伸閱讀

輝達：資料中心產品 大陸市場大

日經：華為與「美方黑名單」陸廠結盟 最快今年自產晶片

鴻海S事業群總經理陳偉銘：電動車帶來典範轉移

罕見！賓士與新創車廠合作　攜手Rivian在歐洲設廠生產電動車

相關新聞

通膨難解 美年底前恐再升5碼

美國聯準會（Ｆｅｄ）廿一日決議升息三碼，且多數決策官員預估十一、十二月將再共升息五碼，明年的利率高峰預測高於市場預期，主...

遊客變少、營收卻創新高！一款App看迪士尼樂園漲價魔法

每家企業都想擁有忠實粉絲，但，應該用讓利吸引粉絲「天天報到」？還是竭盡全力推升單次消費，只求提供「一生一次」的極致體驗？

Fed恐主導衰退 道指勉守3萬點

在聯準會(Fed)大舉升息之後，美股連續第二個交易日下跌，因為投資人越來越擔心Fed在努力遏制通膨上升時將把經濟推入衰退...

高通稱車用晶片商機達300億美元 本年度創營收13億美元

美國晶片設計公司高通（Qualcomm）周四表示，汽車業務相關潛在商機已增加到300億美元，自7月底公布上季業績以來增加...

葉倫：台灣身為最先進半導體唯一來源 構成美國安風險

美國財政部長葉倫表示，台灣是先進半導體晶片的唯一來源，這對美國國家安全構成風險。她也表示，即使聯準會（Fed）保持急進升...

美參議員加強施壓蘋果 擋長江儲存晶片進iPhone

英國金融時報報導，美國參議員要求情報機構，檢視蘋果公司與中國大陸晶片製造大廠長江儲存的潛在交易，可能構成的國安威脅。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。