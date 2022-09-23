快訊

國民黨控綠營宜縣長參選人江聰淵論文抄襲 比率達40％

邊境解封啦！這些熱門國「免篩檢免隔離免簽證」 機票一買就能快樂出國

小二男童水圳抓魚遇「水門放水」遭沖走 下遊3公里閘門找到遺體

葉倫：台灣身為最先進半導體唯一來源 構成美國安風險

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國財政部長葉倫表示，台灣是先進半導體晶片的唯一來源。美聯社
美國財政部長葉倫表示，台灣是先進半導體晶片的唯一來源。美聯社

美國財政部長葉倫表示，台灣是先進半導體晶片的唯一來源，這對美國國家安全構成風險。她也表示，即使聯準會（Fed）保持急進升息步調可能導致經濟成長放緩或衰退，仍有辦法在失業率不致大幅上揚之下實現通膨降溫。

她周四在大西洋月刊（The Atlantic）於華盛頓主辦的場合上說：「全世界最先進半導體來源只有一個國家，就是台灣。我會認為這會構成韌性上的風險，也是國家安全的風險。」

另外，針對美國前財長桑莫斯預料失業率需達到5%，至少要有6個月通膨率才會降至2.5%以下，葉倫對此表示，Fed官員可能「需要緩解勞動市場一些壓力，但我當然不想說失業率必須上升」到高達5%的水準。

她說：「全面衰退是指失業率過高的時期。我相信我們可以繼續擁有多數美國人認為的歷史性低失業率，以及人人可以找到工作的強勁勞動市場。」

Fed本周預測顯示，明年年底前失業率將升至4.4%，2024年底料持平，高於上個月的3.7%。

葉倫並表示，西方國家計劃對俄羅斯石油實施價格上限已發揮作用，俄羅斯如今正急尋其他銷售管道，向中國大陸和印度提供「大幅折扣」。

失業 美國 葉倫

延伸閱讀

葉倫：美國能對抗通膨 同時維持健康就業市場

8月失業率3.7% 近十月新高

超無用知識！《上古卷軸5》閒人玩家調查白漫城就業程度 失業率達日本東京3倍以上？

蔡明彰觀點：航空、散裝輪 第四季業績將意外成長

相關新聞

通膨難解 美年底前恐再升5碼

美國聯準會（Ｆｅｄ）廿一日決議升息三碼，且多數決策官員預估十一、十二月將再共升息五碼，明年的利率高峰預測高於市場預期，主...

遊客變少、營收卻創新高！一款App看迪士尼樂園漲價魔法

每家企業都想擁有忠實粉絲，但，應該用讓利吸引粉絲「天天報到」？還是竭盡全力推升單次消費，只求提供「一生一次」的極致體驗？

Fed恐主導衰退 道指勉守3萬點

在聯準會(Fed)大舉升息之後，美股連續第二個交易日下跌，因為投資人越來越擔心Fed在努力遏制通膨上升時將把經濟推入衰退...

高通稱車用晶片商機達300億美元 本年度創營收13億美元

美國晶片設計公司高通（Qualcomm）周四表示，汽車業務相關潛在商機已增加到300億美元，自7月底公布上季業績以來增加...

葉倫：台灣身為最先進半導體唯一來源 構成美國安風險

美國財政部長葉倫表示，台灣是先進半導體晶片的唯一來源，這對美國國家安全構成風險。她也表示，即使聯準會（Fed）保持急進升...

美參議員加強施壓蘋果 擋長江儲存晶片進iPhone

英國金融時報報導，美國參議員要求情報機構，檢視蘋果公司與中國大陸晶片製造大廠長江儲存的潛在交易，可能構成的國安威脅。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。