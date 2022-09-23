美參議員加強施壓蘋果 擋長江儲存晶片進iPhone
英國金融時報報導，美國參議員要求情報機構，檢視蘋果公司與中國大陸晶片製造大廠長江儲存的潛在交易，可能構成的國安威脅。
在傳出蘋果考慮將長江儲存的記憶體晶片導入iPhone 14的幾天後， 美國參議院情報委員會民主黨籍主席華納和共和黨籍副主席魯比歐聯名致函美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines），要求審查此事。共同簽署此信的還包括參院多數黨領袖舒默和共和黨籍德州參議員柯寧。
他們說，此舉是表達對蘋果可能自長江儲存採購3D NAND記憶體晶片的「極度擔憂」，「鑑於長江儲存與中國共產黨廣泛且經常不透明的關係，這樣的決定將對蘋果協助打造的全球數位供應鏈帶來重大的隱私和安全漏洞」。
他們要求海恩斯研究上述採購可能對經濟安全和國家安全造成的風險，包括檢視中國共產黨如何利用長江儲存來支援本土晶片業，取代美國和盟國的半導體製造商，以及長江儲存據稱可能在幫助華為在內陸企逃避美國制裁上發揮的作用。
根據金融時報，蘋果最近正「評估」採購長江儲存晶片，導入中國大陸的部分iPhone。
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