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特斯拉車窗防夾未達標！逾百萬輛車將「遠端軟體更新」

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
特斯拉宣布在美國召回近110萬輛車，因為電動車窗自動升降系統在偵測到障礙物後可能反應過遲。美聯社
特斯拉宣布在美國召回近110萬輛車，因為電動車窗自動升降系統在偵測到障礙物後可能反應過遲。美聯社

特斯拉宣布在美國召回近110萬輛車，因為電動車窗自動升降系統在偵測到障礙物後可能反應過遲，增加受傷的風險。因採用遠端軟體更新，車主不必回廠檢修。  

特斯拉告訴美國國家公路交通安全管理局（NHTSA），將對車窗自動升降系統進行遠端軟體更新，因此車主不必等候才能保修。召回涵蓋目前全部的四種車款， 2017-2022年的Model 3，2020-2021年的Model Y，以及2021-2022年的Model S和Model X汽車。

特斯拉表示，目前並未發現任何與這次召回有關的保修索賠、現場報告、碰撞或傷亡。

NHTSA表示，關上的車窗若自動升降系統無法正確反應，可能夾傷駕駛或乘客。NHTSA說，這些車輛不符合聯邦在電動車窗的安全規範。

特斯拉表示，經過反覆測試時，認定車窗反夾偵測和伸縮表現並未達到自動伸縮系統的標準。

特斯拉 美國 車主

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