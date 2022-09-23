快訊

國民黨控綠營宜縣長參選人江聰淵論文抄襲 比率達40％

邊境解封啦！這些熱門國「免篩檢免隔離免簽證」 機票一買就能快樂出國

小二男童水圳抓魚遇「水門放水」遭沖走 下遊3公里閘門找到遺體

油價小漲 多國升息制壓行情；鋅價反彈 供給成焦點

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

油價格周四小漲，全球多國央行的一系列升息行動證明，央行不惜以犧牲經濟成長為代價來繼續打擊通膨。鋅價從近兩個月低點反彈，交易員關注聯準會（Fed）和其他央行升息後供應減少的情形。在日本干預匯市以及全球央行跟隨Fed進一步緊縮貨幣政策之後，黃金價格劇烈震盪。以下是整理自彭博的商品行情：

油價小漲

西德州中級原油（WTI）接近每桶83美元，與前一天的收盤價相差不大。11月交割的WTI原油期貨上漲55美分，至每桶83.49美元；11月交割的布蘭特原油期貨上漲63美分，收於每桶90.46美元。

從挪威到南非等眾多央行升息給股市造成壓力，也制壓油價。原油價格仍保持在兩年多來的首見單季頹勢的走向，因為市場擔心經濟放緩將會抑制需求。不過，供應面臨的地緣政治風險以及OPEC願意通過減產來支持油價仍給油價帶來支撐。

鋅價反彈

鋅價從近兩個月低點反彈，交易員關注Fed和其他央行升息後供應減少的情形。倫敦金屬交易所(LME)鋅庫存降至2020年2月以來最低。中國大陸本周的數據已顯示，大陸最大的生產國鋅產量下降逾5%。

當地時間下午5:51，LME鋅價上漲0.3%，至每噸3,106.50美元；鋁價上漲1.2%，鉛價上漲0.8%；

銅價下跌0.1%。

金價平盤震盪拉鋸

在日本干預匯市以及全球央行跟隨Fed進一步緊縮貨幣政策之後，黃金價格走勢震盪。

Heraeus Precious Metals駐紐約的高級交易員Tai Wong表示，利率上升和持續的ETF清盤將對黃金的任何重大上漲構成阻力。

「金價陷在普亭和鮑爾之間，現在又多了一個黑田東彥，」盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，「在殖利率和美元開始下跌等有利因素出現之前，新的多頭不會急著回歸。」

紐約時間下午4:11，現貨黃金下跌0.1%，至每英兩1,671.67美元，此前最大漲0.7%，一度跌1.1%；紐約商品交易所12月黃金期貨上漲0.3%，結算價報1,681.10美元。現貨白銀和鈀金上漲，而白金下跌。

油價 金價 Fed

延伸閱讀

油價高加防疫成本 機票短期難降價

油價震盪收漲 Fed決策前金價疲軟

明日油價回漲！汽、柴油各調漲0.2元及0.1元

肯亞政府削減補貼 油價飆新高人民生活困苦

相關新聞

通膨難解 美年底前恐再升5碼

美國聯準會（Ｆｅｄ）廿一日決議升息三碼，且多數決策官員預估十一、十二月將再共升息五碼，明年的利率高峰預測高於市場預期，主...

遊客變少、營收卻創新高！一款App看迪士尼樂園漲價魔法

每家企業都想擁有忠實粉絲，但，應該用讓利吸引粉絲「天天報到」？還是竭盡全力推升單次消費，只求提供「一生一次」的極致體驗？

Fed恐主導衰退 道指勉守3萬點

在聯準會(Fed)大舉升息之後，美股連續第二個交易日下跌，因為投資人越來越擔心Fed在努力遏制通膨上升時將把經濟推入衰退...

高通稱車用晶片商機達300億美元 本年度創營收13億美元

美國晶片設計公司高通（Qualcomm）周四表示，汽車業務相關潛在商機已增加到300億美元，自7月底公布上季業績以來增加...

葉倫：台灣身為最先進半導體唯一來源 構成美國安風險

美國財政部長葉倫表示，台灣是先進半導體晶片的唯一來源，這對美國國家安全構成風險。她也表示，即使聯準會（Fed）保持急進升...

美參議員加強施壓蘋果 擋長江儲存晶片進iPhone

英國金融時報報導，美國參議員要求情報機構，檢視蘋果公司與中國大陸晶片製造大廠長江儲存的潛在交易，可能構成的國安威脅。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。