油價小漲 多國升息制壓行情；鋅價反彈 供給成焦點

原油價格周四小漲，全球多國央行的一系列升息行動證明，央行不惜以犧牲經濟成長為代價來繼續打擊通膨。鋅價從近兩個月低點反彈，交易員關注聯準會（Fed）和其他央行升息後供應減少的情形。在日本干預匯市以及全球央行跟隨Fed進一步緊縮貨幣政策之後，黃金價格劇烈震盪。以下是整理自彭博的商品行情：

油價小漲

西德州中級原油（WTI）接近每桶83美元，與前一天的收盤價相差不大。11月交割的WTI原油期貨上漲55美分，至每桶83.49美元；11月交割的布蘭特原油期貨上漲63美分，收於每桶90.46美元。

從挪威到南非等眾多央行升息給股市造成壓力，也制壓油價。原油價格仍保持在兩年多來的首見單季頹勢的走向，因為市場擔心經濟放緩將會抑制需求。不過，供應面臨的地緣政治風險以及OPEC願意通過減產來支持油價仍給油價帶來支撐。

鋅價反彈

鋅價從近兩個月低點反彈，交易員關注Fed和其他央行升息後供應減少的情形。倫敦金屬交易所(LME)鋅庫存降至2020年2月以來最低。中國大陸本周的數據已顯示，大陸最大的生產國鋅產量下降逾5%。

當地時間下午5:51，LME鋅價上漲0.3%，至每噸3,106.50美元；鋁價上漲1.2%，鉛價上漲0.8%；

銅價下跌0.1%。

金價平盤震盪拉鋸

在日本干預匯市以及全球央行跟隨Fed進一步緊縮貨幣政策之後，黃金價格走勢震盪。

Heraeus Precious Metals駐紐約的高級交易員Tai Wong表示，利率上升和持續的ETF清盤將對黃金的任何重大上漲構成阻力。

「金價陷在普亭和鮑爾之間，現在又多了一個黑田東彥，」盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，「在殖利率和美元開始下跌等有利因素出現之前，新的多頭不會急著回歸。」

紐約時間下午4:11，現貨黃金下跌0.1%，至每英兩1,671.67美元，此前最大漲0.7%，一度跌1.1%；紐約商品交易所12月黃金期貨上漲0.3%，結算價報1,681.10美元。現貨白銀和鈀金上漲，而白金下跌。