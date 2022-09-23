費半因晶片股本益比估值遭下修而重挫 台積電ADR跌近2%

台積電ADR周四下跌近2%收在75.63美元，較台北交易股票溢價2.9%，費城半導體指數大跌2.8%。

美國三大指數周四連續三個交易日收低，投資人擔心聯準會（Fed）年底更加鷹派，紛紛拋售科技股和金融股。其他央行也紛紛加息，加劇遏制物價上漲可能導致經濟衰退的疑慮。

半導體股受美光和輝達（Nvidia）財報不佳衝擊，已受挫一波，市場擔心，個人電腦用晶片訂單下滑的情況可能擴大至其他產業。6月 1日以來，費城半導體指數按未來1年預估的本益比已下跌12%。經濟衰退疑慮導致美國公債殖利率勁升，也牽動晶片股走跌。

標普500指數下跌31.94點，跌幅0.8%，收在3,757.99點。科技股集中的那斯達克綜合指數下跌153.39，跌幅1.4%，至11,066.81。道瓊工業指數下跌107.10，跌幅0.4%，至30,076.68。

台灣加權股價指數昨天下跌139.89點收在14,284.63點。台積電跌1.4%收在464.50元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 86.30 -0.91 84.60 0.92

中華電 CHT 116.30 -0.65 116.00 0.26

台積電 TSM 478.18 -1.96 464.50 2.94

聯電 UMC 38.06 -2.43 38.75 -1.78

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據