Fed恐主導衰退 道指勉守3萬點

在聯準會(Fed)大舉升息之後，美股連續第二個交易日下跌，因為投資人越來越擔心Fed在努力遏制通膨上升時將把經濟推入衰退。

所有主要股指本周可能都會下跌。本周至今，道瓊工業平均指數下跌約2.42%，而史坦普500指數和那斯達克指數分別下跌2.98%和3.33%。史指和道指22日收盤分別較近期收盤最低點下跌2.5%和0.5%。

史指22日下跌31.94點或0.84%至3757.99點。那指下跌153.39點或1.37%至1萬1066.81點。道指下跌107.1點或0.35%至3萬76.68點。

債券殖利率再次飆升，10年期和2年期國債殖利率創下多年新高，分別觸及2011年2月和2007年10月以來最高水平。

道指21日下跌逾500點，因為Fed維持其激進立場，再次升息3碼(75個基點)，並預計到2022年底短期利率將高達4.4%。全球其他央行紛紛效仿Fed升息。即使可能對經濟產生影響，但幾乎都在一夜之間先後宣布大規模升息。

由於擔心經濟成長放緩，以成長為導向的科技股和半導體股走低。工業和非必需消費品是史指表現最差的類股，由於高度依賴經濟，分別下跌約1.5%和2.2%。

Oanda資深市場分析師莫亞(Ed Moya)指出，「Fed為世界大部分地區繼續大幅升息鋪平了道路，這將導致全球衰退，其嚴重程度將取決於通膨需要多長時間才能回落。」

醫藥股表現最好。Novavax在遭摩根大通將評級從中性調降至減碼後，股價下跌13.26%。該行還調降該股目標價，理由是對新冠疫苗的需求減少。

瑞銀將禮來公司評級從中性調升至買進，該製藥股上漲4.85%。瑞銀表示，禮來的新減肥產品可能是「史上最重要的藥物」。

對經濟衰退的日益擔憂正在嚴重打擊旅遊股，這導致凱撒娛樂公司陷入困境。這支賭場股下跌9.44%，自19日收盤以來跌幅接近20%。

其他遊戲股的表現也好不到哪裡去。永利、米高梅和賓州國民都是本周虧損嚴重的公司之一。

在《華爾街日報》報導Humana和其他潛在買家正在就收購這家初級保健提供者進行談判後，Cano Health飆升32.17%。

報導引述熟悉討論的消息人士的話說，未來幾周可能會達成協議。

聯邦快遞上漲0.84%，收復之前部分跌幅。該公司公布第1財季業績和詳細的成本削減舉措，並警告投資人下季業績將疲軟，同時計畫本財年削減20億元以上開支。

聯邦快遞還表示，將在本財年回購15億元股票，並自2023年1月2日起調升客戶服務價格。

Stifel策略師班尼斯特(Barry Bannister)認為，當前的市場狀況顯示史指正處於「觸底過程」，「只有Fed在2022年11月和12月變得更加鷹派，10年期通膨保值債(TIPS)殖利率才會進一步上升，因此我們認為本益比正在觸底。」他並補充說預計殖利率將回落，史指到2022年第4季或2023年第1季重返4400點。

在經濟衰退方面，Stifel預計要到明年第3季初才會出現，並指出就業尚未像通常在經濟低迷時期那樣減弱。

班尼斯特還預計，有關烏克蘭戰爭、通貨膨脹和無數其他問題的更多訊息將在11月發布，這將為市場提供進一步的明確性。