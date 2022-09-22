美股早盤續跌 科技股壓力仍大

美股三大指數22日早盤繼續走低，延續美股昨日因聯準會（Fed）決策後的頹勢，投資人正評估Fed下一步行動。

道瓊工業指數22日開盤小漲後翻黑，目前跌77點或0.25%，稍早一度跌189點；標普500指數跌0.4%，那斯達克綜合指數和費城半導體指數跌勢較深，跌幅都超過1%，台積電ADR挫跌1.3%，反映出科技股壓力仍大。

美國聯準會（Fed）在美東時間21日如預期第三度升息3碼，聯邦資金利率區間來到3%~3.25%，為2008年初以來最高，並進一步強化鷹派論調，暗示為對抗通膨，將把利率繼續提高到遠超出目前水準，今年底前將再升5碼（1.25個百分點）。

利率點狀圖顯示，官員預測今年的利率中位數是4.4%，比6月預測上修整整1個百分點，2023年利率水準也從3.8%提高到4.6%。

Fed決策會後21日美股劇烈震盪，盤中大漲1.5%後又急墜，道瓊指數終場以大跌522點、或1.7%做收。投資人認為Fed往後在對抗通膨的戰役中，將強硬到不能再強硬為止。

Nuveen投資長Saira Malik表示，對於市場而言，昨天Fed決策是不得不吞的苦藥，且這種情況將繼續下去。

不過，有「債券天王」之稱的雙線資本執行長岡雷克（Jeffrey Gundlach）接受CNBC訪問時則說，Fed應放緩升息步伐，因為貨幣政策的影響長遠且充滿變數，且已經緊縮一段時間了，不慎可能導致衰退。

美國勞工局22日公布，上周初次請領失業救濟金人數增加5,000人至21.3萬人，從近四個月的低點略增，但低於市場預估，反映儘管經濟不確定性仍高，但勞動市場需求依然強勁。