快訊

哈日族快安排行程！日相岸田文雄宣布：10月11日開放自由行

普亭宣布動員嚇壞後備軍人 「如何在家弄斷手臂」成熱搜關鍵字

0+7後外籍旅客怎麼管？業者憂大亂「乾脆完全鬆綁」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美元強升效應？中日韓爭相拋售美債

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
美國積極升息帶動美元兌日圓、人民幣及韓元等貨幣走升，促使這些亞洲經濟體出售美國公債以支撐本幣。圖／聯合報系資料照
美國積極升息帶動美元兌日圓、人民幣及韓元等貨幣走升，促使這些亞洲經濟體出售美國公債以支撐本幣。圖／聯合報系資料照

在美元以摧枯拉朽之勢橫掃幾乎所有貨幣之際，近來已出現一波美國公債拋售潮，今年出脫的金額已超過2,000億美元，主要國家目前持有的美債已接近2018年的水準。全球兩大美債持有國日本和中國大陸今年的淨拋售額分別為 697億美元和987億美元，南韓約為189億美元。

美國財政部的數據顯示，7月底主要國家持有美債總額為3兆9,427億美元，為2018年11月以來最低。今年6月底為3兆9,026億美元，今年前七個月減少2,178億美元。

BusinessKorea報導，這些亞洲主要經濟體拋售美債與外匯市場干預有關。今年迄22日為止，日圓、人民幣和韓元兌美元匯率分別下跌了19%、10%和17%，北京和首爾透過出售美國公債進行干預。 韓國央行日前公布，第1季出售美元干預匯市的金額為83.11億美元。

日本央行自1998年以來從未乾預外匯市場。日本今年1至7月拋售是因為美國公債的避險成本上揚。如今，日銀在日圓貶破145兌1美元關卡後進場干預，為1998年以來首度出手干預匯市。

殖利率持續攀升是美國公債遭拋售的另一主因。美國現在採取激人進貨幣緊縮政策正在推升公債殖利率，而聯準會的量化緊縮正在加速殖利率走高，導致債券從聯準會轉移到市場，與此同時，多個國家也在市場賣美債。

自2018年與美國的貿易爭端開始以來，中國大陸就出售了這些債券。今年7月底，中國大陸持有的美國公債總額為9,700億美元，為2010年5月以來的最低水準。專家指出，這是為了分散外匯存底，而非為了報復美國、或是避免與其盟友俄羅斯受到西方潛在的制裁。

美國 日本央行 外匯 聯準會 升息

延伸閱讀

美國聯準會升息三碼 專家建議這樣投資因應波動

相關新聞

偵測系統有瑕疵 特斯拉宣布召修上百萬輛車

全球電動車巨擘特斯拉22日宣布在全美召修超過100萬輛電動車，原因是自動偵測系統有問題，無法偵測到障礙物。部分2017-...

千山我獨行！其他央行唯恐緊縮太慢 這家央行又降4碼

土耳其央行22日宣布降息，且一口氣降4碼，基準利率從13%降至12%，土耳其里拉匯價應聲再寫新低。

美股早盤續跌 科技股壓力仍大

美股三大指數22日早盤繼續走低，延續美股昨日因聯準會（Fed）決策後的頹勢，投資人正評估Fed下一步行動。

美上周初領失業金人數微增 就業市場依然熱絡

美國上周首度申請失業救濟金人數，從近四個月的低點稍微增加，反映出儘管經濟不確定性仍高，但勞工需求依然強勁。

麥肯錫：半導體行業並非高大上 「吸引人才」有諸多劣勢

集微網消息，半導體公司正處於十年難得一遇的時機，但成功將取決於能否吸引和留住最優秀和最聰明的人才。對此，麥肯錫發佈了一份報告，分析了這個問題。

美元強升效應？中日韓爭相拋售美債

在美元以摧枯拉朽之勢橫掃幾乎所有貨幣之際，近來已出現一波美國公債拋售潮，今年出脫的金額已超過2,000億美元，主要國家目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。