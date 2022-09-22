迎假期購物季 美大賣場Target擬招聘10萬人

美國大賣場Target公司22日表示，打算招聘多達10萬名季節性員工，支援全美零售門市和倉庫運作，成為最新一家公布年底購物季策略的零售商。

Target今年招聘的季節性員工人數與去年類似，也是為了因應假期間可能暴增的需求。

相形之下，沃爾瑪（Walmart）21日表示，今年招聘規模將比去年縮小，計劃招聘約4萬名人手，季節性人員占大多數；去年沃爾瑪則尋求招聘常態性員工15萬人，不只是支援假期任務。

美國零售業者已降低對假期銷售季的期望，因成本不斷升高侵蝕利潤，通膨也影響消費者對非必需消費品的買氣。

Target決定把今年假期促銷活動「Target Deal Days」提前到10月6-8日，是歷來年終假期折扣優惠活動最早起跑的一年。