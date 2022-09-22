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摩根大通戴蒙：經濟訊號矛盾 難預測美經濟能否軟著陸

聯合報／ 編譯張佑生╱即時報導
摩根大通CEO戴蒙21日出席眾院聽證會。（路透）
摩根大通CEO戴蒙21日出席眾院聽證會。（路透）

華爾街日報報導，美國大型銀行的負責人表達了對美國經濟狀況的擔憂，並對高通膨和利率上升的風險發出警告。

周三面對眾議院議員的提問時，摩根大通(JPMorgan Chase & Co., JPM)的戴蒙(Jamie Dimon)和花旗集團(Citigroup Inc., C)的范潔恩(Jane Fraser)等CEO描繪了一個樂觀的銀行業前景、幫助美國經濟從疫情導致的衰退中復甦，同時也顯示出對未來的不確定。

戴蒙表示，一些相互矛盾的力量正在影響經濟。這些力量包括強勁的消費支出，大量就業機會，以及高通膨、供應鏈受擾、烏克蘭戰爭和消費者信心下降。但他說，很難準確預測美國聯邦準備理事會是否能讓經濟成功實現軟著陸，即通膨放緩，而經濟活動僅溫和下滑。

美國 通膨 摩根

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