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紐約穩居全球金融中心指數榜首 台北進步11名

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國紐約仍穩居全球金融中心指數榜首。路透
美國紐約仍穩居全球金融中心指數榜首。路透

全球金融中心指數（GFCI）22日公布最新報告，美國紐約仍遙遙領先，穩居全球金融中心之首，英國倫敦仍位居第二，新加坡則超越香港，奪下第三。台北的排名則比半年前進步11名至第55名，評分也提高了68分。

法國巴黎則重回前十名之列，東京則跌至第16名，俄國莫斯科則比半年前大跌22個名次，至第73名，原因是西方國家在俄國入侵烏克蘭後，中斷與莫斯科的往來。

全球金融中心指數是由倫敦金融城的智庫Z/Yen和中國綜合開發研究院編製，從11,038位金融專業人士所做的66,121份評估以及量化數據，評比全球119個金融中心。

紐約已連續四年超越倫敦，雄踞全球金融中心指數的冠軍寶座。Z/Yen董事長麥內利說，倫敦第二名的位置穩固，但全球局勢須大幅轉變，才有機會再度挑戰第一名。

金融中心 倫敦 指數

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