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美汽油均價周三上漲 終結連跌98天的歷史性跌勢

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國汽油均價在周三結束連跌98天的跌勢。歐新社
美國汽油均價在周三結束連跌98天的跌勢。歐新社

根據美國汽車協會（AAA）的數據，過去三個多月來每日都下跌的美國汽油均價，在21日上漲1美分至每加侖3.68美元，結束AAA自2005年編製這項數據以來歷時第二長的98天跌勢。

上次汽油均價上漲是6月14日，那時汽油價格衝上5.02美元的歷史新高，此後油價一路下跌，若非21日油價上漲，22日將是油價連續第100日下挫。

幾項因素造成汽油價格下跌，包括供應增強和需求減弱，例如白宮空前釋出戰備儲油，和駕駛人因高油價減少開車。

另一項油價下跌的因素，是全球經濟的衰退隱憂升高，可能傷害汽油需求。失業者不再需要開車通勤，在職人士也會在衰退期間縮減支出。

由於原油是以美元計價，美元強升意味著與美元持穩或下跌時相比，每1美元可買進更多原油，也有助於壓低油價。美元指數今年來上升15%。另外，儘管西方制裁和俄烏戰爭可能影響俄羅斯的原油供應，但俄國的原油出口也比預期穩定。

OPIS能源分析全球主管克羅札說，汽油價格短期內可能會在接近目前的水準徘徊，「我不認為油價會大幅走高或走低」。

油價 美國 俄烏戰爭

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