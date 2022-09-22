泰國攜手中華電信引進5G專網 助電子大廠數位轉型

中華電信和泰國企業合作，將5G企業專網導入泰達電泰國廠區，做為泰達電後疫情時代持續數位化轉型的一部分。中華電信期待未來能替泰國各行各業提供更多5G相關的創新應用。

中華電信、泰國國家電信（National Telecom）及The WhiteSpace在去年12月簽署5G企業專網合作意向書，導入物聯網、資訊安全、人工智慧、大數據等專業技術，協助泰國加速運用5G各項創新應用。

中華電信、泰國國家電信及The WSP隨後協助泰國電子大廠泰達電（Delta Electronics Thailand）在泰國邦浦工業區一廠完成5G企業專網導入，實現擴增實境遠程協作，應用於裝配培訓、操作輔助等工廠實踐及視覺化設備操作，做為泰達電後疫情時代持續數位化轉型的一部分。

泰達電盼未來以5G企業專網做為智慧應用的通訊基礎建設，並陸續導入其他廠區。

中華電信、泰國國家電信、The WSP和泰達電今天在曼谷舉辦5G Smart Integral Solution Day，分享在泰達電泰國廠區導入5G企業專網的經驗，同時也分享5G應用在智慧醫療、智慧建築和智慧城市的做法。

親自率團到泰國參加活動的中華電信公司總經理郭水義在會中表示，相信在泰國政府的支持下，智慧應用在泰國也將快速開展，中華電信期待未來能為泰國各行各業和政府部門提供更多便利的生活、城市或工廠管理等新興應用。

泰國國家電信總裁桑帕猜（SanpachaiHuvanandana）表示，泰國國家電信過去專注於提供基礎設施服務，現在開始專注於擴展平台和軟體層面的服務，這將有助於支持泰國政府的數位化轉型工作。