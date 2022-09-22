達里歐警告股債繼續跌 IMF總裁：數億人明年感受衰退

億萬避險基金富豪達里歐（Ray Dalio）向抱持反彈希望的投資人警告說，股市和債市將繼續下跌，他預期美國明年或後年將發生經濟衰退；國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃則表示，她預期由於利率攀升導致經濟成長減緩，數億民眾明年將感受到經濟有如陷入衰退。

MarketWatch報導，全球最大避險基金「橋水基金」（Bridgewater）創辦人達里歐21日受訪時說，如果聯準會希望成功壓制通膨，必須繼續大幅升息，正因為如此，再加上烏克蘭戰事持續，預期股市和債市將持續受衝擊，而美國經濟可能在明年或後年陷入衰退。

達里歐說：「當前，我們是非常接近零成長的一年。我想2023年和2024年會更糟，會對選舉有影響。」他表示，聯準會必須將短期和長期利率調高至接近4.5%，也可能甚至調得更高，因為聯準會能成功對抗通膨的方式是讓經濟苦痛。

談到債券時，達里歐說：「我們在債券有40年的多頭市場…人人持有債券讓價格上漲，這在40年來自我強化。現在債券的實質報酬為負…必須要下跌。」

另一方面，IMF總裁喬治艾娃同日接受彭博電視專訪時表示：「升息將造成衝擊，我們將見到對成長的影響。數億人將感覺到有如經濟衰退，因此，繫好安全帶了。」「希望是，如果我們見到通膨受到控制，接著我們會見到成長的基礎和復甦。」