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華爾街恐慌指數飆破30 VIX期貨逆價差出現投降訊號

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
華爾街近期賣壓出籠，美股恐慌指數VIX在21日盤中一度飆破30。路透
華爾街近期賣壓出籠，美股恐慌指數VIX在21日盤中一度飆破30。路透

有「美股恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）21日短暫衝破30，為6月底來首見，凸顯在聯準會強調鷹派立場、預期軟著陸可能性降低之際，投資人信心受衝擊。另外，與VIX相關的期貨同日發出訊號，從歷史來看，該訊號代表市場賣壓加劇，但有時也是股市反彈前的訊號。

VIX指數21日收盤上揚3%至27.99，盤中一度竄升11%並突破30，達30.18。一般來說，當VIX指數高於30，意味不確定性、風險和投資人恐慌增加，市場波動加劇。

路透另報導，10月VIX期貨同日比11月的期貨高出0.28點，為6月中來最大差距，在聯準會宣布升息3碼後，美股賣壓出籠。

VIX期貨顯示出市場未來數月的波動預期，一般而言，近期的期貨價格會比未來數月的價格還低。然而，當出現曲線倒掛，即近期合約比遠期合約更貴，也就是逆價差，反映投資人愈來愈擔心近期的狀況，所以導致避險成本上揚。

從2020年來，像這樣VIX期貨曲線倒掛的情況明顯發生過五次，其中兩次市場隨後反彈，包括在最近期的6月中。

海納國際集團衍生品策略共同主管墨菲表示：「這通常是所有風險都被考量到的訊號。這也是為何我們通常會把這個視為一個投降指標。」

兩個最近期的VIX期貨上一回出現近期合約價格高於遠期合約價格是在6月，當時一輪強力拋售將標普500指數推入空頭市場。此後，指數反彈17%，不過隨著聯準會比先前預期更鷹派，當時多數的漲勢已經吐回。

墨菲說，雖然這回又出現逆價差可能代表賣壓加劇，但不必然代表市場近期的跌勢會立即中止。舉例來說，在今年2月至3月中，兩個近月VIX期貨維持倒掛長達一個月，第1季的股市拋售才見到舒緩情勢。

指數 聯準會 價差

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