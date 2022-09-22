看壞年底購物季？ 沃爾瑪今年增聘人員減少11萬人

美國零售巨擘沃爾瑪（Walmart）表示，計劃為今年年底購物旺季增聘4萬名勞工，遠少於去年的15萬人。沃爾瑪預期今年年終購物季將「忙碌」，卻顯露謹慎態度。

沃爾瑪21日說，計劃為年底購物季招募4萬名員工，包括季節性的門市臨時人員，全職的卡車駕駛和客戶服務人員，並且計劃開放現有員工加班。今年的新招募人員將負責網購、和店內的送貨與揀貨等業務。

相較下，沃爾瑪去年9月表示，將為年底購物季招募15萬名員工，多數都是全職的一年約聘員工。

沃爾瑪今年的招募計劃，顯示在美國消費者因應高通膨之際，年底購物季需要的額外人力減少，也引發各界擔憂是否代表沃爾瑪預期今年年底購物旺季的業績成長將減緩。

Deloitte日前預測，美國從今年11月到明年1月的零售銷售額預料將成長4%~6%，約達1.45兆~1.47兆美元，成長幅度遠少於去年同期的15.1%。Deloitte也說，通膨可能推升整體銷售金額，但銷量將不會同等增加。Salesforce今年８月的消費者信心指數數據也顯示，今年網購訂單預料將比去年減少5%，且民眾將因手頭拮据引發的迫切感，而提前採購。

D.A. Davidson分析師貝克（Michael Bake）認為，各界也可能太過擔心，因為現在還不清楚沃爾瑪在增聘人手之前的員工數基礎有多少，而且去年新冠疫情造成的缺工問題比去年嚴重，讓沃爾瑪得以減少增聘人數。

不過，分析師確實預期沃爾瑪今年的銷售強度將不如去年。沃爾瑪已調降全年獲利預測，警告雖然通膨拉抬整體銷售額，卻抑制了消費者花錢購買非必需品等能力。零售商正面臨多重挑戰，包括通膨升高、經濟萎縮、消費者信心低迷，還有倉庫堆滿額外庫存而須折扣出清等。

優比速（UPS）本月稍早表示，可能增添約10萬名季節性臨時勞工，和去年的目標差不多，其他公司預料將在未來幾週公布季節性招聘計畫。