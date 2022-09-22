快訊

美國3碼為何台灣僅升息半碼？央行理事會決議搶先看

跟進Fed升息 央行今宣布升息半碼、存準率調升1碼

獨／豬哥亮離世5年…竟還有新廣告冒出？兒子親揭背後原因

鮑爾仍鷹 高盛上修Fed升息幅度預測

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
在美國聯準會主席鮑爾周三釋出鷹派訊息後，高盛集團調高對聯準會升息幅度的預期。歐新社
在美國聯準會主席鮑爾周三釋出鷹派訊息後，高盛集團調高對聯準會升息幅度的預期。歐新社

美國聯準會主席鮑爾周三在記者會上釋出鷹派訊息之後，高盛集團（Goldman Sachs）以海濟斯（Jan Hatzius）為首的經濟學家團隊調高了對聯準會升息步伐的預測。

根據這些經濟學家撰寫的研究報告，高盛現在預期，聯準會11月會升息3碼、12月升息2碼、明年2月升息1碼，聯邦資金利率將升抵4.5%-4.75%，高於先前預測的4%-4.25%。

稍早，聯準會宣布連續第三次升息3碼，並暗示今年底之前不排除再升5碼。此一立場比經濟學家預期的更鷹派。此外，聯準會官員下修經濟成長預期，上調失業預測，一再提到會帶來痛苦的經濟成長放緩，但這是為了遏制自1980年代以來最嚴重通膨所需要的。

高盛說，影響2023年聯邦資金利率走勢的主要因素包括成長、招聘和通膨放緩的速度有多快。 「雖然兩個方向都存在風險，但我們認為，更可能的情況是需要更高的利率峰值以扭轉過熱，這比聯準會提前停止升息的風險大。」主要是聯準會是否願意放慢或停止緊縮，即使通膨率仍高到令人不安。

高盛還說，「雖然今天的目標有所變化，但這似乎是一次性調整，因為參與者提高了對短期名目中性利率的預期，以反映高通膨環境」。

巴克萊（Barclays）也調高對聯準會升息的預期，認為會在周三升息3碼的基礎上再升6碼，目標區間在明年第1季達到4.5%-4.75%的峰值。該銀行經濟學家撰寫報告說：「我們調高11月聯邦資金利率的預期到3碼（先前是2碼），再將12月調高到2碼（之前是1碼）。」

聯準會 通膨

延伸閱讀

NBA／公牛鮑爾再次接受左膝手術 4至6周後重新評估

Fed決策與鮑爾發言 透露這六個弦外之音

Fed失業率預測、鮑爾談話 都暗示衰退即將來臨

Fed主席鮑爾：曾經火熱的美國房市恐迎來「難熬的修正」

相關新聞

瑞士央行跟進Fed升息3碼 結束歐洲負利率時代

瑞士央行22日宣布調升基準利率3碼至0.5%，跟進美國聯準會（Fed）同日稍早的升息步伐，這項動作意味著歐洲的負利率時代...

日銀堅持大規模貨幣寬鬆政策 日圓貶至24年來新低

日本央行日本銀行今天召開金融政策決定會議，決定維持大規模貨幣寬鬆政策的方針。日銀宣布這項決定後，日圓一度貶至一美元兌14...

日圓重貶後強升 日本政府24年來首度出手干預匯市

日本財務省財務官神田真人22日表示，政府已介入外匯市場賣出美元並買進日圓，以阻貶日圓，這是政府自1998年來首次進行此種...

印尼意外升息2碼 寫下2018年來最大升幅

印尼央行今（22）日出乎預料升息2碼（50個基點），設法抑制通膨，因應政府本月稍早調漲能源價格造成的影響。

英為企業付一半能源費防倒閉潮 德Uniper天然氣收國有

在俄羅斯限制向歐洲供應天然氣後，歐洲能源價格大漲，英國政府21日宣布，自10月起企業約一半能源費用將由政府支付，為期6個...

基準利率再上調3碼Fed誓言續升息 終端利率上看4.6%

聯準會(Fed)21日將基準利率再上調3碼，並表示將可能再調升，使利率繼續遠高於當前水平。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。