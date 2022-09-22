日銀繼續唱鴿 日圓貶破145、刷新24年低點

日圓兌美元匯率今天（22日）刷新24年低點，貶破145日圓，在美國聯準會（Fed）決議升息3碼的數小時之後，日銀（日本央行）繼續維持其超低利率，進一步背離全球緊縮政策的浪潮，再掀日圓貶勢。

日銀總裁黑田東彥和理事會成員今天維持央行的殖利率曲線控制計畫和資產購買措施不變。大約九個小時前，Fed再次升息3碼，這對日圓構成貶值壓力。接受彭博調查的49位經濟學家一致預測到日本央行的立場決定。

在日銀做出決定後，日圓兌美元一度貶值0.9%至145.37日圓，為1998年8月以來最低。日圓之後迅速縮小貶值幅度，但仍貶值0.47%。

在日圓今年重貶20%之後，當局已加大口頭干預的力道 。日銀9月14日進行了所謂的匯率檢查，被視為干預匯率的先兆。在日圓跌破145後，市場現在預期日圓下探146.78，這是1998年日、美聯合干預以支持日圓之前，達到的匯率水平。

黑田東彥一再表示，距離政策正常化還有很長的路要走。與Fed大舉升息形成鮮明對比的是，日銀的前瞻指引仍在暗示利率可能會走低，而非走高。

黑田長達10年的任期只剩下六個多月，這位總裁顯然決心堅持完成穩定通膨的任務，儘管這種立場助長日圓急貶並迫使央行購買更多債券以捍衛其殖利率上限。

在日銀做出決定後，日本10年期公債維持在0.25%的上限。隨著全球升息浪潮持續，日圓和日本殖利率上限可能依然面臨壓力。黑田迄今排除調整貨幣政策以阻貶日圓的可能性。他屢次重申，經濟需要貨幣刺激措施，直到較高的薪資漲幅能帶動由物價推動的通膨長久延續。