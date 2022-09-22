快訊

美國3碼為何台灣僅升息半碼？央行理事會決議搶先看

跟進Fed升息 央行今宣布升息半碼、存準率調升1碼

獨／豬哥亮離世5年…竟還有新廣告冒出？兒子親揭背後原因

日銀繼續唱鴿 日圓貶破145、刷新24年低點

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日圓兌美元匯率貶破145，刷新24年低點。路透
日圓兌美元匯率貶破145，刷新24年低點。路透

日圓兌美元匯率今天（22日）刷新24年低點，貶破145日圓，在美國聯準會（Fed）決議升息3碼的數小時之後，日銀（日本央行）繼續維持其超低利率，進一步背離全球緊縮政策的浪潮，再掀日圓貶勢。

日銀總裁黑田東彥和理事會成員今天維持央行的殖利率曲線控制計畫和資產購買措施不變。大約九個小時前，Fed再次升息3碼，這對日圓構成貶值壓力。接受彭博調查的49位經濟學家一致預測到日本央行的立場決定。

在日銀做出決定後，日圓兌美元一度貶值0.9%至145.37日圓，為1998年8月以來最低。日圓之後迅速縮小貶值幅度，但仍貶值0.47%。

在日圓今年重貶20%之後，當局已加大口頭干預的力道 。日銀9月14日進行了所謂的匯率檢查，被視為干預匯率的先兆。在日圓跌破145後，市場現在預期日圓下探146.78，這是1998年日、美聯合干預以支持日圓之前，達到的匯率水平。

黑田東彥一再表示，距離政策正常化還有很長的路要走。與Fed大舉升息形成鮮明對比的是，日銀的前瞻指引仍在暗示利率可能會走低，而非走高。

黑田長達10年的任期只剩下六個多月，這位總裁顯然決心堅持完成穩定通膨的任務，儘管這種立場助長日圓急貶並迫使央行購買更多債券以捍衛其殖利率上限。

在日銀做出決定後，日本10年期公債維持在0.25%的上限。隨著全球升息浪潮持續，日圓和日本殖利率上限可能依然面臨壓力。黑田迄今排除調整貨幣政策以阻貶日圓的可能性。他屢次重申，經濟需要貨幣刺激措施，直到較高的薪資漲幅能帶動由物價推動的通膨長久延續。

Fed 通膨 日圓

延伸閱讀

黃金也瀕臨熊市！今年大起大落 已跌至近兩年低點

通膨結束=升息的盡頭？ 網：這「兩指數」交叉就差不多了

債券天王岡雷克：Fed該放緩升息了

Fed主席鮑爾：堅決抗通膨 但經濟軟著陸機率低

相關新聞

瑞士央行跟進Fed升息3碼 結束歐洲負利率時代

瑞士央行22日宣布調升基準利率3碼至0.5%，跟進美國聯準會（Fed）同日稍早的升息步伐，這項動作意味著歐洲的負利率時代...

日銀堅持大規模貨幣寬鬆政策 日圓貶至24年來新低

日本央行日本銀行今天召開金融政策決定會議，決定維持大規模貨幣寬鬆政策的方針。日銀宣布這項決定後，日圓一度貶至一美元兌14...

日圓重貶後強升 日本政府24年來首度出手干預匯市

日本財務省財務官神田真人22日表示，政府已介入外匯市場賣出美元並買進日圓，以阻貶日圓，這是政府自1998年來首次進行此種...

印尼意外升息2碼 寫下2018年來最大升幅

印尼央行今（22）日出乎預料升息2碼（50個基點），設法抑制通膨，因應政府本月稍早調漲能源價格造成的影響。

英為企業付一半能源費防倒閉潮 德Uniper天然氣收國有

在俄羅斯限制向歐洲供應天然氣後，歐洲能源價格大漲，英國政府21日宣布，自10月起企業約一半能源費用將由政府支付，為期6個...

基準利率再上調3碼Fed誓言續升息 終端利率上看4.6%

聯準會(Fed)21日將基準利率再上調3碼，並表示將可能再調升，使利率繼續遠高於當前水平。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。