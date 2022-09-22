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黃金也瀕臨熊市！今年大起大落 已跌至近兩年低點

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
黃金價格已跌至近兩年低點。路透
黃金價格已跌至近兩年低點。路透

金價格跌至近兩年低點，此前聯準會（Fed）主席鮑爾承諾要擊敗通膨，帶動美元刷新20年高點，黃金如今已瀕臨陷入「熊市」。

現貨黃金價格22日下跌0.76%至每英兩1,661.19美元，如果進一步跌破1,650.83美元，就會比2020年的收盤紀錄下跌逾20%，符合陷入「空頭市場」的定義。金價本月正邁向連續第六個月下跌。

Fed在21日宣布升息3碼，預告年底前繼續升息，金價當天收盤上漲0.5%，主要是市場對Fed沒有進行更大幅度升息鬆一口氣，且在俄羅斯總統普亭傳出徵召30萬後備軍人的消息後，也有避險資金流入金市。

ING集團商品策略主管派特森（Warren Patterson）表示，雖然這次升息的因素大致被納入價格考量中，但年底前的展望更為「鷹派」，預料Fed會有更激進的緊縮行動，這代表黃金短期內依然承受壓力。

金價今年來下跌超過9%，一路走勢動盪起伏，在2月時曾大漲至接近紀錄高點，原因是俄羅斯入侵烏克蘭；隨著Fed開始緊縮貨幣政策抑制近40年來最重通膨，金價開始崩跌。聯準會的轉折也讓美元指數飆高、美國公債殖利率竄升，削弱黃金這種非孳息資產的吸引力。

Oanda高級市場分析師莫亞表示：如果通膨沒有持續消退，金價仍容易受到衝擊，但它開始趨穩。」他說，鷹派的Fed預測顯示出經濟展望較為黯淡，這可能引發黃金的避險需求。

金價 Fed

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