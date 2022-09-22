美銀證券：歷史經驗顯示 通膨平均要10年才能重回2%

財經網站MarketWatch報導，大多數專業預測人員和金融市場參與者可能忽略了一個有關通膨的關鍵事實：根據美銀證券集團（BofA Securities）駐英策略師Thanos Vamvakidis周三撰寫的報告，已開發國家數十年來的歷史經驗表明，通膨率一旦超過5%，平均要10年才能重回2%。這比普遍認知要久的多，目前的看法是，到2024年，G10國家的通膨率預計將降至2%。

在聯準會決定再次升息3碼的同一天，美銀證券的報揭示，投資人可能低估了決策者要終結40年來最嚴重通膨期所需要的毅力。一些公司認為，央行的升息周期可能在利率升至4.5%至5%之間結束，兩倍於聯準會周三宣布升息前的利率水準。

美國的整體通膨維持在8%以上已有數月之久，剔除食品和能源價格的核心CPI指數在8月也沒有任何放緩跡象。與此同時，聯準會青睞的通膨指標，個人消費支出物價指數（PCE）7月降至6.3%，核心PCE比一年前增加4.6%。

Vamvakidis寫道：「目前的共識太樂觀了。比較好的情況是，通膨朝向正確的方向發展，速度足以讓各國央行避免硬著陸，即使中期通膨前景保高於2%。比較差的情況是，通膨下降但具持續性、黏性，迫使各國央行硬著陸。」

他說，美銀的基線是正面情境，但「負面情境的風險正在增加」，因通貨膨脹尚未見頂，勞動市場緊張，實際政策利率仍嚴重為負，而且財政政策寬鬆，甚至未曾討論過結構性改革。