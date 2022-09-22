英偉達CEO黃仁勛：盡管受美國限制 對中國銷售仍有巨大空間

據路透社報導，英偉達CEO黃仁勛於9月21日表示，盡管美國限制英偉達兩款頂級晶片出口中國，但英偉達的數據中心晶片在中國仍有龐大市場。

黃仁勛在英偉達秋季新品發表會後的記者會上表示，本月稍早美國公佈的限制對晶片性能與處理器連接其他晶片的能力都有具體的門檻，而這些規定替英偉達在中國市場留下巨大的空間，也稱絕大多數客戶並未受到該規範的影響。

黃仁勛說：「所以我們的期望是，對美國與中國來說，我們將會有大量的產品，這些產品在架構上是兼容的，在限制之內完全不需要許可。」

英偉達在9月1日曾表示，美國政府已要求其停止向中國出口A100和H100晶片，而這將影響公司在本會計年度高達4億美元的銷售額。這兩款晶片是英偉達產品中運算速度最快的晶片，用於數據中心加速人工智慧任務，如自然語言處理。

黃仁勛在記者會上說，這兩款晶片都是仍能在中國市場販售龐大產品中的一部份，也將替希望獲得公司頂級晶片的中國客戶尋求美國的許可。

黃仁勛進一步稱：「我們的目標不是減少或妨礙自家業務，而是了解那些國家需要超過這一限制的能力，並讓美國有機會決定是否應該向其他國家提供這一水平的技術。」