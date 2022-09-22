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印度將提供更多激勵措施 促進本土晶片和顯示面板發展

集微網／ 集微網

據路透社9月21日報導，印度政府提高對新半導體設施的財政支持，將承擔建立半導體封裝廠所需50%的資本支出，並表示將取消顯示器製造業允許的最大投資上限提振本土生產。

該激勵措施宣佈之際，印度總理莫迪（Narendra Modi）政府正試圖透過一項100億美元的晶片與顯示器生產激勵計劃吸引更多大額投資，力拚讓印度成為全球供應鏈上的關鍵一員。

印度政府周三聲明稱，在與潛在投資人討論的基礎上，預估很快就會開始第一個半導體設施的建設工作。

先前印度政府已經同意承擔建立新顯示器與晶片工廠30%至50%的成本，而周三印度政府表示還將承擔建立半導體封裝設施所需50%的資本支出。

上周印度大型跨國集團Vedanta將與台灣電子代工龍頭鴻海合作，兩家公司合資約195億美元，其中鴻海出資1.187億美元，於印度西部古茶拉底省建立半導體廠。

Vedanta 是繼國際半導體財團ISMC與總部位於新加坡的IGSS Ventures之後，第三家宣佈在印度設立晶片廠的公司。ISMC與IGSS Ventures分別在印度南部的卡納塔卡邦（Karnataka）、泰米爾納德邦（Tamil Nadu）設立工廠。

印度 半導體 莫迪

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