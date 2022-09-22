Nvidia新顯卡被批漲太兇？黃仁勳：摩爾定律已死

對於抱怨輝達（Nvidia）顯卡價格高昂，現在又漲價的電玩玩家來說，該公司執行長黃仁勳有話要說，那就是「別怪我們」，而是要怪12吋晶圓價格高漲、晶片製造成本上升，「摩爾定律已死」。

黃仁勳在21日視訊記者會上被問到，遊戲社群對輝達最新Ada Lovelace顯卡定價上漲的消息普遍「負評」時，做出上述回應。

他說：「現在一片12吋晶圓比過去貴上許多。不是貴一點點，而是貴超多。」

黃仁勳表示：「摩爾定律已死」，對產業來說，預期會以類似成本獲得兩倍性能的預期「已是往事」。

他指的摩爾定律，是英特爾共同創辦人摩爾（Gordon E. Moore）對半導體產業創新的古老預測，即整合在一塊晶片上的電晶體數量每24個月就會增加約一倍，因此隨著時間推移，會帶來性能和成本上的好處。

他說：「能以相同的成本提供兩倍的性能，或者每隔一年半就能以一半的成本獲得相同性能的摩爾定律已經結束了，完全結束了，因此，關於一個晶片的成本隨著時間推移而能下降的想法，不幸地，已是昔日的說法。」

「運算不是一個晶片問題，而是軟體和晶片的問題。」「摩爾定律已死…完全結束了。」

在過去一天，在社群媒體和論壇上的許多電玩玩家都對輝達20日發表的新一代遊戲顯卡「Ada Lovelace」定價表達不滿。

輝達已發表採用Ada晶片架構的旗艦款顯卡RTX 4090，售價1,599美元，10月12日開賣，但此一定價比它打算取代、2020年推出RTX 3090的定價高出7%；至於11月將上市的中階款顯卡、兩款RTX 4080版本的顯卡定價分別為899與1,199美元，遠高於兩年推出RTX 3080的699美元定價。

黃仁勳表示，電玩玩家必須在價格點對價格點的基礎上比較性能，他說，以相當的價格點做比較，Ada Lovelace顯卡比先前得產品「好得多」。