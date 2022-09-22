高盛：標普500指數會再跌10% 現金和價值股有吸引力

高盛集團（Goldman Sachs）首席全球股票策略師歐本海默（Peter Oppenheimer）表示，隨著明年利率繼續上升，美國股市可能跌更多。

歐本海默指出，周期性熊市的股市跌幅通常在30%左右，這意味美股還有進一步下跌的空間。鑒於標普500指數今年已經挫低大約19%，如果美國經濟陷入衰退，「股市可能再跌約10%」。

他周三接受彭博資訊訪問時說：「我認為我們處於周期性熊市，通常這是由通膨和利率上升，以及對經濟衰退和企業獲利下降的擔憂所致。」

他補充表示，高盛對美國的基線預測並非經濟衰退，但「我們還沒有看到通常會在市場低谷時出現的情況。根據我們對通貨膨脹和利率峰值的假設，這種情況不太可能在今年底前出現」。

美國聯準會正以數十年來最快的速度升息以壓制通膨，歐本海默是華爾街愈來愈多警告股市不太可能很快回升的人士之一。金融條件緊縮恐致經濟成長的步伐放慢，拖累了股票估值並造成企業獲利前景黯淡。

高盛預期企業淨利潤率未來一年將下降，歐本海默說，對利潤率將上升的主流預期是錯的。

考慮到下行風險，他說，「現金現在看起來很有吸引力」，短期債券也是。在美股市場，高盛青睞穩定、相對處於守勢的成長股，也認為價值股變得「極具吸引力」，因為他們的股價與強勁的獲利反彈並不匹配。