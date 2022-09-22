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若北京當局侵台將撤出中國！美國「3大銀行」做出承諾

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
摩根大通集團、美國銀行和花旗集團等美國商業銀行領導人已做出承諾，稱「如果北京當局要攻擊台灣，將遵守美國政府撤出中國的任何要求」。路透
摩根大通集團、美國銀行和花旗集團等美國商業銀行領導人已做出承諾，稱「如果北京當局要攻擊台灣，將遵守美國政府撤出中國的任何要求」。路透

摩根大通集團（JPMorgan Chase）、美國銀行（Bank of America）和花旗集團（Citigroup）等美國商業銀行領導人已做出承諾，稱「如果北京當局要攻擊台灣，將遵守美國政府撤出中國的任何要求」。

英國金融時報報導，上述美國3大銀行的執行長21日在眾議院金融服務委員會的聽證會上面對共和黨國會議員路克邁爾（Blaine Luetkemeyer）提問「是否準備好在台灣遭到軍事襲擊時將投資撤出中國」時做出承諾。

美國銀行執行長莫尼罕（Brian Moynihan）表示「我們將遵循政府的指導，幾十年來一直與中國合作，如果他們改變立場，我們將立即改變，就像我們在俄羅斯所做的那樣」，此番說法得到花旗集團和摩根大通的執行長佛瑞塞（Jane Fraser）和戴蒙（Jamie Dimon）的同意。

戴蒙回應道「我們絕對會敬禮並遵循美國政府所說的一切」。

在俄羅斯發動對烏克蘭的入侵後，美國銀行隨即宣布計劃停止在俄羅斯的業務，以回應國際社會對克里姆林宮的譴責，然而中國的經濟規模遠大於俄羅斯，先前許多銀行也都在尋求擴大在華業務。

奧本海默銀行分析師科托夫斯基（Chris Kotowski）表示，中國過去一直被銀行視為「具有更多的未來增長機會」，而當前的地緣政治風險可能使他們對在中國的投資更加謹慎。

美國 俄羅斯 摩根

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