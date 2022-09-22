南非通膨降溫 市場預期央行仍將升息3碼

南非8月消費者物價漲幅略微降溫，但分析師和經濟學家認為，降幅可能仍不足以阻退央行的升息意願。

南非統計局21日表示，8月消費者物價指數（CPI）比去年同期攀升7.6%，升幅較7月的7.8%趨緩，但高於路透訪調經濟學家預估的7.5%。

其中，8月燃料價格月比下跌3.7%，是整體通膨壓力降溫的主因，但糧食通膨仍盤旋高點，月比上漲1.7%，導致整體CPI無法進一步下滑。

不計糧食、非酒精飲料、燃料及能源價格的核心CPI，8月年升4.4%，也略低於7月的4.6%，月比則攀漲0.2%。

南非央行將在22日公布利率決策，經濟學家預期可能會再升息3碼，提高基準利率到6.25%。

雖然最新通膨數據顯示南非央行抑制通膨的努力正顯現效果，但經濟學家認為央行將進一步緊縮貨幣政策，凱投宏觀指出，8月通膨降溫，可仍不足以說服央行放慢緊縮步調，儘管燃料價格未來幾個月預料將繼續下跌，但因糧價居高不下，整體CPI數據一直到明年可能都將高於央行的3%~6%目標區間。

南非央行總裁Lesetja Kganyago已經強調，貨幣政策的利率決策不會只考量一個月的通膨數據，而是聚焦於物價壓力與通膨預期的長期影響，他8日受訪時說，央行將採取一切行動抑制物價漲幅，直到控制住物價增幅，並使物價漲幅縮小到央行通膨目標區間的中位數。