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黃仁勳：儘管美祭限令 Nvidia數據晶片在陸仍有大市場

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
輝達公司Logo。路透
輝達公司Logo。路透

繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳周三（21日）表示，儘管美國限制該公司向中國大陸出口兩款最頂尖晶片，但他仍然認為該公司的資料中心晶片在中國大陸有很大的市場。

在輝達秋季產品發表會後的記者會上，黃仁勳表示，本月稍早揭露的限制措施，對晶片的性能與處理器連結其他晶片的能力都有特定的門檻。他說，這些規定「為我們在中國大陸市場留下了很大的空間」。

黃仁勳表示：「我們絕大多數客戶不受該範疇的影響」，「因此，我們的期望是，對於美國和中國大陸，我們將有大量在架構上兼容的產品，不在限制範圍內，完全不需要許可證」。

輝達在9月1日表示，美國官員已命令該公司停止向中國大陸出口A100和H100晶片，本季可能有多達4億美元的營收受到影響。這兩種產品是該公司最快的晶片，用於資料中心加快自然語言處理等人工智慧任務。

在記者會上，黃仁勳表示，這兩款晶片是範圍廣大晶片系列產品中的一部分，仍有「大量產品」可在中國大陸銷售。他還表示，公司將為想要輝達頂級晶片的中國大陸客戶尋求美國政府的許可。

黃仁勳說「你可以總結說，目標不是減少或阻礙我們的業務。目標是要知道是誰需要超過這個限制範圍的性能，並且讓美國有機會針對其他方能否獲得這個水準的技術做決定。」

美國 記者會

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