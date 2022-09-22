Fed決策與鮑爾發言 透露這六個弦外之音

美國聯準會（Fed）9月決議連續第三度升息3碼，MarketWatch指出，Fed的最新經濟預測、利率點狀圖與主席鮑爾的發言，透露以下六個弦外之音：

Fed願意容忍經濟衰退

Fed的經濟預測顯示，明年失業率預估將攀升到4.4%，比目前高出0.7個百分點。Piper Sandler全球政策主管Roberto Perli說，過去失業率升高超過0.5個百分點，經濟都會陷入衰退，因此聯邦公開市場操作委員會（FOMC）的最新預測，形同隱諱地坦承除非出現一些重大的意外，經濟可能衰退，

鮑爾也說，沒人知道升息過程是否將導致衰退，以及就算陷入衰退，衰退幅度會有多大，他也不願提供他對衰退機率的估算。

鮑爾被說服願意前期多升息一點

Fed內部已在討論是該慢慢升息，是該採取「前置式升息」立場，也就是前期多升息一點，在利率到達頂峰後再觀望情勢，MacroPolicy觀點公司創辦人Julia Coronado指出，最後鮑爾顯然被「前置式升息」陣營說服。

沒有任何Fed官員預測利率將升破5%

Fed官員預估利率落點的利率點狀凸顯式，Fed官員提高明年的「終點利率」到4.6%，但沒有任何官員預測利率會突破5%。

有六位官員預測，Fed明年將升息到4.75%~5%區間，其他六名官員認為將升至4.5%~4.75%區間，還有六人預估將達到4.25%~4.5%區間。

鮑爾不擔心房市疲軟

雖然一些經濟學家擔心疲弱的房市能拖累經濟陷入衰退，但鮑爾在被問到他對房市的感受時，表示近來房價從火熱的市況下跌，是件「好事」，因為這讓價格更符合租金和其他基本面。

鮑爾說，隨時間過去，經濟需要房屋的供需更加平衡，讓價格能以合理速度上漲，人們也再度買得起房子，「所以，房市可能會經歷一段修正，回到更佳的平衡」。

鮑爾持續談論堅定打擊通膨

鮑爾持續對通膨發表強硬看法，這態度也顯現在決策會後記者會上，「我的主要訊息再傑克森洞（年會）之後完全都沒改變」，「我們必須擺脫通膨，我希望能有無痛的達成方式，但是沒有」。

他也說，Fed已列出聯邦資金利率的可行路徑，將足以恢復物價穩定。

Fed短期還不會主動出售MBS

金融市場已在討論Fed縮減資產負債表的計畫，可能即將進入主動出售抵押擔保證券（MBS）的階段，但鮑爾在被問到是否即將出售MBS時，直接回答「不會」。

他說，Fed可能會在縮表過程平順時，考慮出售MBS，而「這不是我們目前正在考慮的事情，也不是我預期近期會考慮的事情」，「這麼做的時機還沒到來，也還沒逼近」。