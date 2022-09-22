Meta悄悄裁減人力 拚未來幾個月減支至少10%

華爾街日報報導，根據知情人士，社群媒體巨擘臉書（Facebook）的母公司Meta，計劃未來幾個月減支至少10%，其中一部分會透過裁減人力達成。

上述減支目標與7月曾宣布的要削減成本2%-4%，差距很大。Meta正面臨成長停滯和競爭加劇的挑戰。

為了達標，藉由部門改組，Meta已開始悄悄裁撤數量可觀的職位，受影響員工可在30天內申請公司內部職缺。但如果職位被裁撤後的一個月內沒在內部找到新工作，該員工將被終止雇用。這可能是未來更大規模裁員的序曲。儘管降低開銷也會透過減少間接費用和諮詢預算來進行，但預計大部分會經由減少人力來達成。

前幾周，Meta高階主管曾公開討論要凍結聘雇，對業務進行「無情的優先順序排序」。

Meta發言人Tracy Clayton回應華爾街日報置評要求時指出，執行長祖克柏7月說過該公司必須重新分配資源，「Meta公開說了我們的團隊需轉變以迎接挑戰」。

該公司自去年第3季以來一直在降低營業費用，但先前沒有說會以自然損耗之外的方式減少人力。

以過去經驗來看，Meta的員工，通常只有公司不想要的人，才沒辦法在內部重新找到工作。但現在會定期裁減人力，即使工作績效好的員工可能也難逃厄運。截至第2季結束，Meta有83,553名員工，比一年前多出32%。