聽新聞
test
0:00 / 0:00
Meta悄悄裁減人力 拚未來幾個月減支至少10%
華爾街日報報導，根據知情人士，社群媒體巨擘臉書（Facebook）的母公司Meta，計劃未來幾個月減支至少10%，其中一部分會透過裁減人力達成。
上述減支目標與7月曾宣布的要削減成本2%-4%，差距很大。Meta正面臨成長停滯和競爭加劇的挑戰。
為了達標，藉由部門改組，Meta已開始悄悄裁撤數量可觀的職位，受影響員工可在30天內申請公司內部職缺。但如果職位被裁撤後的一個月內沒在內部找到新工作，該員工將被終止雇用。這可能是未來更大規模裁員的序曲。儘管降低開銷也會透過減少間接費用和諮詢預算來進行，但預計大部分會經由減少人力來達成。
前幾周，Meta高階主管曾公開討論要凍結聘雇，對業務進行「無情的優先順序排序」。
Meta發言人Tracy Clayton回應華爾街日報置評要求時指出，執行長祖克柏7月說過該公司必須重新分配資源，「Meta公開說了我們的團隊需轉變以迎接挑戰」。
該公司自去年第3季以來一直在降低營業費用，但先前沒有說會以自然損耗之外的方式減少人力。
以過去經驗來看，Meta的員工，通常只有公司不想要的人，才沒辦法在內部重新找到工作。但現在會定期裁減人力，即使工作績效好的員工可能也難逃厄運。截至第2季結束，Meta有83,553名員工，比一年前多出32%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言