Fed決策後油價跌1%、失守90美元 金價先跌後漲

國際油價周三（21日）下跌約1%，跌至近兩周低點，美國聯準會同日升息3碼，以抑制通膨，這可能減少經濟活動和石油需求；黃金價格上漲，因為聯準會升息幅度符合市場預期，沒有更激進調高利率，美國公債殖利率回落。

油價下跌1%

布蘭特原油11月期貨收低0.79美元，跌幅0.9%，報每桶89.83美元，為9月8日以來最低收盤價；西德州原油11月期貨下跌1.00美元，跌幅1.2%，報每桶82.94美元，為9月7日以來最低收盤價。

由於聯準會連續第三度升息3碼，利率提高至3.00-3.25%的區間，並暗示將有更多的大規模升息。股票和石油等風險資產受此消息影響而下跌，而美元則反彈。

盤中稍早，由於對俄羅斯徵兵消息的擔憂，石油每桶上漲超過2美元，之後因美元走強和美國汽油需求下降，油價下跌超過1美元。俄羅斯總統普亭召集30萬名預備役軍人赴烏克蘭作戰，並支持吞併烏克蘭部分地區的計畫，還暗示他準備使用核武器。

根據美國能源資訊署（EIA）的數據，過去四周的美國汽油需求降至每日850萬桶，為2月以來最低。

紐約Again Capital LLC的合夥人John Kilduff說：「數據凸顯出汽油需求持續疲軟，這確實是一直困擾這個市場的問題。」

金價反彈 市場已消化升息3碼的預期

黃金現貨價格21日收盤上漲0.54%，至每英兩1,673.89美元，此前上漲超過1%。美國黃金期貨漲0.3%，報1,675.70美元。

High Ridge期貨公司金屬交易主管David Meger說：「更重要的是，升息的預期路徑已被充分反映在市場價格中......我們隨後看到黃金從這些低點大幅反彈。」

金價徘徊在兩年多來最低點附近的價格，在聯準會聲明發表後應聲走低，但後來迅速扭轉方向，攀升超過1%。

儘管美元走強，但黃金仍上漲，而指標美國10年期公債殖利率從高點回落。

跟隨黃金的漲勢，現貨白銀漲1.4%至每英兩19.57美元。，白金跌1.6%至907.79美元，鈀金下跌1.1%至2,143.82美元。