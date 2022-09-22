快訊

陸驚傳「航班大面積取消」單日逾千班次 網友一度懷疑是「台灣問題」

疫情後第一次出國該注意什麼？出入境須知及個人防護一次看

高虹安被圍剿 柯文哲怒批：像惡霸、流氓性侵女生

桑默斯：美難實現軟著陸 但具有利條件可度過艱難時期

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
擔任過美國財長的經濟學家桑默斯說，美國難實現軟著陸。圖為桑默斯檔案照。
擔任過美國財長的經濟學家桑默斯說，美國難實現軟著陸。圖為桑默斯檔案照。

經濟學家桑默斯（Larry Summers）周三對美國經濟發表了最終樂觀的看法，儘管通膨居高不下，而且未來還有艱難時期。

柯林頓時期曾擔任過美國財政部長的桑默斯，在Salesforce舊金山Dreamforce會議上針對經濟的未來演講。他與Salesforce聯合執行長Bret Taylor對談時，提到去年初透過華盛頓郵報發表文章高調警告，美國總拜登總統新冠刺激計畫將引發通膨壓力。Taylor對桑默斯說：「事實證明你是對的。」

桑默斯直言，美國「不太可能實現軟著陸」。但他補充說，美國正在做出調整，例如升息，也將「通過」這些調整帶來的考驗。聯準會周三決定再次升息3碼，並暗示年底前還會採取進一步行動。

桑默斯承認自己說了「一些負面的話」，然後告訴在場觀眾，他認為美國會好起來的理由。他說美國仍然是一個全球各國移民都想進入的國家；擁有「最好的大學」和「最偉大的企業家精神」；是許多大公司總部的所在地；而且能源獨立。

他說，美國「並不像歐洲那樣仰賴暴君控制的油氣輸送管道」，「處於更有利地位」能度過難關。

桑默斯也分享了他對中國大陸的看法，指其因應新冠疫情「遭遇困難」，疫苗接種策略能否解決問題還不明朗，另外還有出生率持續下滑和許多房屋空置等挑戰。

他指出，「放眼全球金融危機，往往根源於房地產」，預測中國大陸「前頭會有艱難時期」。

美國 通膨

延伸閱讀

【專家之眼】拜登期中大選策略 強硬說詞下的政績辯護

【專家之眼】透視拜登防衛台灣的心境及其虛實

拜登聯合國大會演說罕見提台海和平穩定 重申一中政策

拜登談保台後美官員重申政策不變 意涵費疑猜

相關新聞

若北京當局侵台將撤出中國！美國「3大銀行」做出承諾

摩根大通集團（JPMorgan Chase）、美國銀行（Bank of America）和花旗集團（Citigroup）...

Fed今三度升息3碼 年底前可能升到至少4.25%

美國聯準會（Fed）於美東9月21日下午2時（台灣9月22日凌晨2時）宣布升息3碼（0.75個百分點），聯邦資金利率區間...

聯準會大展鷹姿 道瓊劇烈震盪後收跌逾500點

聯準會（Fed）決策會後美股劇烈震盪，盤中大漲1.5%後又急墜，道瓊指數終場以大跌522點、或1.7%做收；DXY美元指...

零售巨頭喊降刷卡手續費

美國跨黨派國會議員已提出兩項法案，旨在降低信用卡每筆刷卡交易的手續費，也被稱為交換費。這些提案獲得沃爾瑪（Walmart...

聯準會升息抑制通膨 美金融業者：非這麼做不可

美國各大金融機構執行長今天出席國會聽證會，對聯邦準備理事會（Fed）把升息當作抑制通貨膨脹的一種手段表示支持，還說消費者...

連3個月升息3碼 美聯準會聲明全文

美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布一口氣升息3碼，並稱為了降低通膨，當前利率有所必要。這是聯準會自今年3月以來第5次升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。