桑默斯：美難實現軟著陸 但具有利條件可度過艱難時期

經濟學家桑默斯（Larry Summers）周三對美國經濟發表了最終樂觀的看法，儘管通膨居高不下，而且未來還有艱難時期。

柯林頓時期曾擔任過美國財政部長的桑默斯，在Salesforce舊金山Dreamforce會議上針對經濟的未來演講。他與Salesforce聯合執行長Bret Taylor對談時，提到去年初透過華盛頓郵報發表文章高調警告，美國總拜登總統新冠刺激計畫將引發通膨壓力。Taylor對桑默斯說：「事實證明你是對的。」

桑默斯直言，美國「不太可能實現軟著陸」。但他補充說，美國正在做出調整，例如升息，也將「通過」這些調整帶來的考驗。聯準會周三決定再次升息3碼，並暗示年底前還會採取進一步行動。

桑默斯承認自己說了「一些負面的話」，然後告訴在場觀眾，他認為美國會好起來的理由。他說美國仍然是一個全球各國移民都想進入的國家；擁有「最好的大學」和「最偉大的企業家精神」；是許多大公司總部的所在地；而且能源獨立。

他說，美國「並不像歐洲那樣仰賴暴君控制的油氣輸送管道」，「處於更有利地位」能度過難關。

桑默斯也分享了他對中國大陸的看法，指其因應新冠疫情「遭遇困難」，疫苗接種策略能否解決問題還不明朗，另外還有出生率持續下滑和許多房屋空置等挑戰。

他指出，「放眼全球金融危機，往往根源於房地產」，預測中國大陸「前頭會有艱難時期」。