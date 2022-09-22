快訊

陸驚傳「航班大面積取消」單日逾千班次 網友一度懷疑是「台灣問題」

疫情後第一次出國該注意什麼？出入境須知及個人防護一次看

高虹安被圍剿 柯文哲怒批：像惡霸、流氓性侵女生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美元指數刷新20年高點 短期Fed「鷹爆」將續提供支撐

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美元指數21日勁升至20年新高，盤中甚至一度衝破111。路透
美元指數21日勁升至20年新高，盤中甚至一度衝破111。路透

美國聯準會（Fed）9月再次升息3碼、暗示接下來會繼續大幅升息後，美元指數21日勁升至20年新高，盤中甚至一度衝破111。分析師認為，雖然美元已經「超貴」，但美元升勢短線將繼續受到Fed鷹派政策的支撐。

Fed的最新預測顯示，政策利率將在今年底升至4.4%，然後在2023年達到4.6%的高峰，預計到2024年才會降息。主席鮑威爾明言，降低通膨是不可能不引發痛苦，重申希望現在就積極行動，並堅持下去。

在Fed公布決策後，美元指數21日盤中強升1.2%至111.578，刷新20年新高，終場以0.4%的升幅收盤，報110.642，仍是2002年6月來最高收盤價。

歐元一度貶至0.9810美元的20年低點，終場收0.9839美元。英鎊也一度跌至1.1237美元的37年新低。在Fed公布決策前，俄羅斯宣布展開局部動員，也拉抬美元升勢。

加拿大豐業銀行首席外匯策略師Shaun Osborne預估，美元短期將保持堅挺，但他不願意考慮額外且持續的美元升幅，因為現在不宜貿然否定下行風險。他說，美元已被明顯高估，美元修正的時機可能即將到來，但美元空頭還得再保持耐心久一點。

美元指數今年初以來已飆升了近16%，為至少1972年路孚特開始追蹤這項數據系列以來的最大年度漲幅。

道富環球投資的投資組合經理人Aaron Hurd則認為，雖然美元匯率已達「昂貴」水準，但升勢仍將繼續受到Fed鷹派貨幣政策的支持。他說，現在美元「超貴」，如果美元再以類似升幅上攻，可能會達到廣場協議時的高點。

雖然他長期看跌美元，認為美元上漲預示著最終將「回歸公允價值」，但這種情況要等到美國利率攀峰且顯示出「明顯的轉折」，才會發生，因此儘管美元遭「超買」，但「短期受到良好支撐」。

Fed 指數 美國

延伸閱讀

韓版《玩命關頭》？劉亞仁《極速首爾》開啟出道20年新挑戰

若Fed猛升息如鷹派所料 高盛估標普500再跌27%

iPhone 14開賣 遠傳20年老客戶排隊近22小時搶下頭香

大甲警分局績優民防義警52人獲表揚 11人服務20年以上

相關新聞

若北京當局侵台將撤出中國！美國「3大銀行」做出承諾

摩根大通集團（JPMorgan Chase）、美國銀行（Bank of America）和花旗集團（Citigroup）...

Fed今三度升息3碼 年底前可能升到至少4.25%

美國聯準會（Fed）於美東9月21日下午2時（台灣9月22日凌晨2時）宣布升息3碼（0.75個百分點），聯邦資金利率區間...

聯準會大展鷹姿 道瓊劇烈震盪後收跌逾500點

聯準會（Fed）決策會後美股劇烈震盪，盤中大漲1.5%後又急墜，道瓊指數終場以大跌522點、或1.7%做收；DXY美元指...

零售巨頭喊降刷卡手續費

美國跨黨派國會議員已提出兩項法案，旨在降低信用卡每筆刷卡交易的手續費，也被稱為交換費。這些提案獲得沃爾瑪（Walmart...

聯準會升息抑制通膨 美金融業者：非這麼做不可

美國各大金融機構執行長今天出席國會聽證會，對聯邦準備理事會（Fed）把升息當作抑制通貨膨脹的一種手段表示支持，還說消費者...

連3個月升息3碼 美聯準會聲明全文

美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布一口氣升息3碼，並稱為了降低通膨，當前利率有所必要。這是聯準會自今年3月以來第5次升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。