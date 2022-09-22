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Fed失業率預測、鮑爾談話 都暗示衰退即將來臨

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
Fed主席鮑爾坦承經濟軟著陸的希望正在消退，也拒絕排除衰退的可能性。歐新社
Fed主席鮑爾坦承經濟軟著陸的希望正在消退，也拒絕排除衰退的可能性。歐新社

美國聯準會（Fed）9月決策除了「鷹式升息」，還加強宣示不惜讓經濟陷入衰退，也要壓低通的決心，這從Fed的最新經濟預測、以及主席鮑爾的發言就能看得出來。

Fed 9月升息3碼，並且暗示還會有大幅度的升息，計劃在未來幾個月，提高聯邦資金利率上限到4.5%。過去這麼突然而龐大的升息幅度，通常都會導致經濟陷入衰退，造成廣泛的失業

Fed決策官員雖不願明確預測經濟會立刻陷入衰退與廣泛失業，其經濟預測數字卻能透露端倪－Fed預測2023年和2024年的失業率將升至4.4%，高於8月的3.7%，這個預測以歷史標準來看還算低，不過這種升幅似乎基本上就是保證會陷入衰退，在過去77年來，每次失業率從前波低點攀升0.5個百分點，都伴隨著經濟不景氣。

另一方面，鮑爾也發表相對悲觀的經濟前景看法，坦承經濟軟著陸的希望正在消退，也拒絕排除衰退的可能性。

他說：「沒人知道這個過程是否將導致衰退，若是如此，也沒人知道衰退幅度有多大」，要避免這種結果，取決於工資和物價通膨會多快消退、以及火熱的就業市場是否開始降溫，「軟著陸的機率可能正在降低」，因為貨幣政策必須「更加限制」經濟活動，或「維持在限制領域」更久一段時間。

在現代，美國失業率攀升至4.4%又避免衰退的情況，只發生過一次：1956年失業率從2月的3.9%，提高到7月的4.4%。因此許多華爾街專家認為Fed的最新預測帶點幻想成分。

失業 Fed

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