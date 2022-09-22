Fed下次會議還會升幾碼？市場估11月升3碼機率高

在聯準會（Fed）21日宣布升息3碼、加上聯準會主席鷹派發言後，交易人士對Fed在升息方面將採取更激進的行動進行定價，對明年年中的利率預期提高到4.5%以上，比Fded會議前略高，同時認為11月再升息3碼的機率超過70%。

Fed本次升息3碼後，聯邦資金利率調高至3.00%至3.25%，在新的預測中發出更多大規模升息的訊號，聯準會發布的點狀圖，也就是19位Fed官員各自預估的利率落點，預期基準利率到年底將升至4.4%，然後在2023年達到4.60%的最高點，這預示11月的會議上可能還會升息3碼。

鮑爾還承認，官員們提交易預測中值意味今年還需要升息5碼。但他說，委員們對下次會議的升息幅度還沒做決定，一部分官員傾向年底前再升息4碼。

聯邦資金利率期貨市場走勢顯示，2023年3月的利率將升至4.54%，而今早為4.50%。期貨價格顯示，11月再次升息3碼的機率為72.1%。