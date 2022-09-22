債券天王岡雷克：Fed該放緩升息了

有「債券天王」之稱的岡雷克表示，聯準會（Fed）應該放慢升息步伐了，因為經濟已頻臨衰退邊緣。

雙線資本（DoubleLine Capital）執行長岡雷克（Jeffrey Gundlach）接受CNBC訪問時表示，聯準會應該在更早些時間多做點事，貨幣政策的影響很長遠而且充滿變數，「但我們已經緊縮一段時間了，而這些緊縮的效應終將累積成衰退。我認為Fed該放緩升息步調了。」

聯準會在台灣時間22日的決策會後，如預期宣布升息3碼，基準利率來到3%～3.25%，是金融海嘯以來最高。官員們並預測，為了對抗通膨，到明年最高可能把利率升至4.6%。

岡雷克認為，美國的失業率確實會一直上升，而且經濟會陷入衰退，他預估2023年衰退的機率達75%，而殖利率曲線倒掛的情況，「確實在為經濟問題閃爍著紅燈」。

其他市場人士的看法如下：

維州RiverFront投資集團全球固定收益CIO Kevin Nicholson：

Fed鷹派的說法重申了對抗通膨的承諾。官員預測今年底前利率中位數水準升到4.375%，我們相信股市短期內會受到打壓；股市的路徑將視盈餘成長而定···除非通膨大幅放緩，否則Fed還會繼續升息。金融市場終於收到這個訊息，也就是Fed不會鬆手，因此我們相信還會繼續升息。沒人知道最終的利率水準為何，因此就會像在長途旅行時孩子們會不斷問：到了沒？

芝加哥 KingsView投資管理公司經理人Paul Nolte：

聯準會的說法相當鷹派。看看30年期公債的走法就知道，債券價格上漲（殖利率下跌）代表市場認為未來12個月經濟衰退的機率已經高很多。市場震盪會非常劇烈，所以我就先在場邊觀望，等到周五或下周一，再來決定如何配置資金。

惠譽信評首席經濟學家Brian Coulton：

連續第三次升息3碼，且持續指出廣泛的物價壓力仍在、接下來還會繼續升息，這些都凸顯了聯準會目前是如此專一於控制通膨。依照我們的預期，Fed到12月會把利率調升到4%，將創戰後以來最快緊縮步伐之一。