聯準會大展鷹姿 道瓊劇烈震盪後收跌逾500點

聯準會（Fed）決策會後美股劇烈震盪，盤中大漲1.5%後又急墜，道瓊指數終場以大跌522點、或1.7%做收；DXY美元指數大漲近1%，至111.2。投資人認為Fed接下來在對抗通膨的這場戰役中，將強硬到不能再強硬為止。

美股四大指數收黑，道瓊工業指數下跌522.45點，跌幅1.70%，報3,0183.78點；標普500指數跌66點，跌幅1.71%，報3,789.93點；那斯達克指數跌204.86點，跌幅1.79%，報11,220.19點；費城半導體指數跌0.97%至2,514.96點。

聯準會如預期第三度宣布升息3碼，聯邦資金利率區間來到3%～3.25%，是2008年初以來最高。官員對年底的利率水準預測則是至少還會再提高1個百分點。

CNN報導指出，這次是聯準會1980年代以來為對抗通膨所採取的最強硬政策行動，可能導致數百萬美國企業和家庭承受經濟上的苦痛，因為從房屋到汽車、信用卡等的貸款成本，都將因而推高。

鮑爾在會後記者會上坦承，如此迅速緊縮政策勢必會帶來經濟上的痛苦。他說：「沒有人知道這個過程是否會導致衰退，或者如果真的陷入衰退，會有多麽嚴重。」

Fed當日發布的最新經濟預期顯示，現在官員們預測，到2023年失業率的中位數會升到4.4%，高於6月時預測的3.9%；今年國內生產毛額（GDP）成長率下修到僅剩0.2%，遠低於6月預測的1.7%，甚至連美國銀行（BofA）經濟學家的預估值都還有0.7%。

但通膨率卻被上修，預估今、明兩年的PCE指數（聯準會偏好的通膨率指標）分別會上升4.5%和3.1%，比三個月前預測4.3%和2.7%都還高。

市場更看重的利率展望，則顯示利率水準可能會維持在高檔好幾年。利率點狀圖顯示，官員預測今年的利率中位數是4.4%，比6月預測整整上修1個百分點，2023年利率水準也從3.8%提高到4.6%，2024年則從3.4%調升到3.9%，且到2025年可能都還維持在2.9%。

整體而言，新的經濟預測顯示經濟硬著陸的風險已經提高，多少也證明聯準會確實願意接受經濟狀況的「苦痛」，以換取通膨降回到原先設定的目標水準。