快訊

陸驚傳「航班大面積取消」單日逾千班次 網友一度懷疑是「台灣問題」

疫情後第一次出國該注意什麼？出入境須知及個人防護一次看

高虹安被圍剿 柯文哲怒批：像惡霸、流氓性侵女生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Fed主席鮑爾：堅決抗通膨 但經濟軟著陸機率低

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
Fed主席鮑爾 美聯社
Fed主席鮑爾 美聯社

聯準會（Fed）在台灣時間22日凌晨第三度宣布升息3碼，並暗示會繼續升息。Fed主席鮑爾在會後記者會上表示，決策官員「強力承諾」要抑制通膨

鮑爾在記者會開始時重申，聯準會承諾要讓通膨降下來，持續升息將有其必要。他說：「我們把政策立場刻意提高到將能大幅限制的程度，以便讓通膨率回到2%。」

鮑爾表示，官員非常「堅決」要把通膨壓回Fed設定的2%目標，「我們會堅持到工作完成」。彭博資訊報導指出，這段話讓人想起Fed前主席伏克爾的回憶錄書名：「Keeping at it」（堅持到底）。

在記者會上鮑爾也坦承，經濟自2021年強勁成長後，如今已放緩，房市活動也大幅走軟，不過勞動市場依舊相當緊俏；物價壓力也蔓延到整個經濟體系，官員仍見到通膨風險向上。他還說，通膨預期仍然受控，但不能因此自滿。

鮑爾表示，未來的升息速度將視經濟發展而定，在某個時間點放緩升息步調將是恰當的，但他也說，Fed將須讓利率在限制性的利率水準上維持一段時間。

若要降息，要等到非常確信通膨已經降溫才有可能。

至於未來，鮑爾則說，目前的經濟狀況是前所未見，沒有人知道Fed的政策路徑是否會把經濟帶往衰退；他也不知道經濟陷入衰退的機率為何，不過趨軟的機率很高。

他甚至表示，達成軟著陸的機率可能已經愈來愈低。只是他不忘強調，另一個選擇更糟，「未能讓物價恢復穩定，之後將帶來更大的痛苦。」

通膨 鮑爾

延伸閱讀

美股道瓊早盤漲逾100點 市場靜待Fed宣布利率決策

台美升息在即限空令要出鞘了？金管會：視市況處理

9/21【早晨財經速解讀】富邦金正式併日盛金 富邦集團版圖再擴大 股價能跟上? Fed升息在即 股債金全跌 美股本輪能測底成功?

國債殖利率創新高 美股指數平均跌1％

相關新聞

若北京當局侵台將撤出中國！美國「3大銀行」做出承諾

摩根大通集團（JPMorgan Chase）、美國銀行（Bank of America）和花旗集團（Citigroup）...

Fed今三度升息3碼 年底前可能升到至少4.25%

美國聯準會（Fed）於美東9月21日下午2時（台灣9月22日凌晨2時）宣布升息3碼（0.75個百分點），聯邦資金利率區間...

聯準會大展鷹姿 道瓊劇烈震盪後收跌逾500點

聯準會（Fed）決策會後美股劇烈震盪，盤中大漲1.5%後又急墜，道瓊指數終場以大跌522點、或1.7%做收；DXY美元指...

零售巨頭喊降刷卡手續費

美國跨黨派國會議員已提出兩項法案，旨在降低信用卡每筆刷卡交易的手續費，也被稱為交換費。這些提案獲得沃爾瑪（Walmart...

聯準會升息抑制通膨 美金融業者：非這麼做不可

美國各大金融機構執行長今天出席國會聽證會，對聯邦準備理事會（Fed）把升息當作抑制通貨膨脹的一種手段表示支持，還說消費者...

連3個月升息3碼 美聯準會聲明全文

美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布一口氣升息3碼，並稱為了降低通膨，當前利率有所必要。這是聯準會自今年3月以來第5次升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。