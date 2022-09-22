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Fed今三度升息3碼 年底前可能升到至少4.25%

Fed今三度升息3碼 年底前可能升到至少4.25%

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
美國聯準會（Fed）於台灣9月22日凌晨2時宣布升息3碼，聯邦資金利率區間提高至3％～3.25％區間。路透
美國聯準會（Fed）於台灣9月22日凌晨2時宣布升息3碼，聯邦資金利率區間提高至3％～3.25％區間。路透

美國聯準會Fed）於美東9月21日下午2時（台灣9月22日凌晨2時）宣布升息3碼（0.75個百分點），聯邦資金利率區間提高至3％～3.25％區間，是連續第三個月調升3碼，符合預期，利率水準來到2008年初最高。

Fed並暗示，為對抗通膨，將把利率繼續提高到遠超出目前水準，今年底前將再升5碼（1.25個百分點），達到4.25%～4.5%，「終點利率」會是2023年達到4.6%。點狀圖並顯示官員認為到2024年前都不會降息。

美股應聲翻黑，黃金也回吐漲幅。

其他經濟預測方面，官員認為明年失業率會從目前的3.7%升至4.4%，若以歷史經驗來看，這種幅度通常伴隨著經濟衰退。

官員預測，今年GDP成長速度會減慢至0.2%，之後幾年會慢慢回升，長期的經濟成長率也只有1.8%。至於PCE物價指數預估今年底可從8月的6.3%降至5.4%，要降回到Fed的目標2%，大概要到2025年才可能。

主席鮑爾將在2:30分舉行記者會。

Fed 聯準會

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