道瓊指數3萬點守得住嗎？市場緊盯Fed決策

美股道瓊工業股價指數20日續挫，眼看將要跌向3萬點，令投資人憂心，這個整數關卡守得住嗎？

在美國聯準會（Fed）宣布利率決策前夕，道瓊指數20日收盤跌約313點，報30,706.23點，跌幅達1%。市場普遍預料，Fed這次至少會升息3碼（0.75個百分點），但此刻最令市場憂心的不止於此。

巴隆周刊（Barron's）指出，Fed本月升息3碼已成定局，現在市場最關切的問題，也不是11月Fed會再升息幾碼，而是聯邦資金利率到這波升息循環的終點時，會升到什麼水準。

讓市場憂心忡忡的，不只是屆時Fed利率是否會升得比原先預期還高——也許會升到5%，遠高於原估的3%出頭；市場更擔心Fed會把利率維持在更高、並在高檔盤旋得更久。

利率走高起初衝擊高估值股票，因為「折現率」（discount rate）升高將降低股價本益比。這個展望使科技股為主的那斯達克綜合指數在上半年美股大跌時首當其衝，該指數以估值高昂的成長型股票居多，而這類成長股在那指的占比明顯高於在標普500和道瓊指數的占比。

但隨著Fed持續收緊貨幣政策，經濟衰退疑雲成為股市頭號顧慮，經濟展望黯淡於是衝擊景氣敏感股，像是道瓊工業指數的成分股，使得道指摔得比那斯達克還重。

美股20日盤中已出現這種情況，儘管收盤時三大指數跌幅都約1%，盤中道瓊指數跌幅比那指跌更兇。

現在道瓊指數面臨一項重大考驗：3萬點大關能否守住？道指在2020年首次漲破3萬點，如今若跌落此價位，跌幅不過2.3%，不算潰敗。重點是，道指會不會跌破6月17日觸及的前波低點29,888.78點？

從技術分析角度來看，這個低點必須守得住，否則美股後市展望堪虞，因此在3萬點以下可能引爆一波激烈的多空交戰。道指6月17日跌抵2022年低點的前一天，美股標普500指數16日摔落今年最低的3,666.77點。

獨立研究公司Phases & Cycles總裁Ron Meisels預料，如果有某個意外好消息傳出，標普500指數可能在3,670點附近找到支撐點，築成所謂的「雙底」（double bottom），那可能導致年底一波強勁反彈。但若3,670點失守，下一個支撐價位在3,500點附近。

美股近期多空走向如何，端視Fed周三怎麼做。答案即將揭曉，投資人拭目以待。