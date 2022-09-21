FCC將陸電信企業列國安黑名單 陸外交部：美方無理打壓

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸外交部發言人汪文斌。取自大陸外交部網站
大陸外交部發言人汪文斌。取自大陸外交部網站

美國聯邦傳播委員會（FCC）20日以「國家安全風險」，將中資電信企業太平洋網絡有限公司及其全資子公司信通，以及中國聯通美洲公司列入「威脅國家安全名單」。對此，大陸外交部發言人汪文斌於21日記者會上表示，美方無理打壓中企，中方對此堅決反對，並將繼續採取必要措施維護中企合法權益。

汪文斌表示，這是美方藉口所謂國家安全，濫用國家力量，無理打壓中國大陸企業的又一案例。他指出，美方此舉違反市場經濟規則，破壞國際經貿秩序，嚴重損害中國企業利益。中方對此堅決反對，並敦促美方立即糾正錯誤，停止無理遏制打壓中國企業，中方將繼續採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

該制裁是FCC根據2019年頒布的一項法令，旨在保護美國通訊網路安全，劃入該清單的公司被認定對美國國家通訊安全構成威脅。2021年3月，FCC將華為、中興、海能達、海康威視和大華股份等五家中企列入清單。今年3月，中國電信和中國移動也被列入。被列入該名單意味著FCC每年80億美元的服務基金將不能被用於購買或維護這些公司的產品。

對於美方對大陸電信商一連串舉措，大陸官方此前已多次作出回應。中國駐華盛頓大使館在今年早些時候表示，FCC濫用國家權力，在沒有事實根據的情況下，惡意攻擊中國電信運營商，美國應立即停止對中國公司的無理打壓； 大陸商務部先前指出，美方此舉泛化國家安全概念，濫用國家力量，在缺乏事實依據的情況下惡意打壓中國企業，違背市場原則，破壞雙方合作氛圍，中方對此表示嚴重關切。

美國 汪文斌 大陸商務部

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