美元指數再衝20年新高 因市場迎接Fed決策、俄烏緊張升高

隨著美國聯準會（Fed）將在台北時間22日凌晨2時公布貨幣決策，俄羅斯與烏克蘭緊張情勢又升溫，帶動美元21日盤中全面走強，美元指數再創20年高點，英鎊則再探37年低點，菲律賓披索創新低，歐元、人民幣、新台幣、新興市場貨幣全面走跌。

目前市場大多預期，Fed將連續第三次加息3碼，提高聯邦資金利率區間到3%~3.25%，但市場更加關注的是，Fed利率點狀圖與主席鮑爾所傳遞的訊息，緊盯美國利率會進一步上升多少、多快，又會維持在高點多久，才能抑制鵬通膨。

花旗經濟學家指出，風險仍傾向終點政策利率升高，Fed這次會議預料將相對鷹派。目前市場預期，美國利率將在明年3月攀抵約4.5%的高峰，2023年底為4%~4.25%。

市場準備因應新情勢，帶動美國2年期公債殖利率衝上3.992%，為2007年來最高，讓美元維持在高點不墜，並帶給其他貨幣壓力。俄羅斯21日宣布「局部動員」，表示「可能正瀕臨戰爭升級」，導致俄烏緊張情勢升高，拉抬美元的避險需求。

美元指數21日盤中強升0.6%至110.869，突破7日締造的20年高點110.786，歐元和英鎊匯率貶幅擴大，歐元大跌0.9%至0.9885美元，英鎊也挫跌0.7%至1.1305美元，再創1985年來最低。

在亞洲，菲律賓披索和泰銖領貶亞幣，菲律賓披索跌破58披索，創新低，泰銖重貶0.6%至37.196銖，在岸人民幣跌0.5%至人民幣7.0535元，新台幣一度貶0.4%至31.462元，韓元貶0.4%，報1,394.2韓元。

澳幣和紐元21日盤中都貶至多年低點，澳幣一度觸及0.666美元，是2020年6月來最低，紐元跌至0.5885美元，也是2020年4月來最低。日圓則小升0.1%。

澳洲聯邦銀行資深經濟學家克里夫頓指出，美元指數近期上看112。荷蘭合作銀行指出，俄國宣布局部動員，將支撐美元的避險需求，歐元和東歐貨幣都將面臨壓力。

不過，美元升勢也有風險。若Fed利率點狀圖顯示的利率展望低於交易員預期，美元漲勢可能逆轉。Natwest市場公司新興市場外匯策略師說，更鴿派的點狀圖可能會帶給美元一定的下跌空間。

若美國下修經濟成長的幅度甚於預期，則可能支撐美元。澳洲聯邦銀行國際與永續發展經濟研究主管卡普索指出，若Fed調降明年經濟成長率至0.5%，低於市場預估的0.9%，表明Fed會願意不惜冒著經濟衰退風險，壓低通膨。