疫情中使他們暴富 全球富豪創新高

新富豪在疫情中暴富！最新報告指出，資產超過5千萬美金的人數於2021年增加將近5萬人，全球富豪人口更是達到創紀錄的新高。專家分析，「在疫情期間，為了促進經濟復甦，祭出一系列低利率政策，導致金融資產力道增加」。但隨著2022年國際循環升息，狀況可能會減緩。

富者益富

《衛報》報導，根據投資銀行瑞士信貸的報告指出，超級富豪受惠於2021年房地產飆漲與股市復甦等狀況，資產超過5千萬美金的人數激增，更達到破紀錄的218200人。

報告指出，金融資產因為前兩年疫情振興政策也大幅增長，導致「富者更富」的狀況，但中低收入戶卻被疫情造成的生活負擔壓得喘不過氣，再加上今年通貨膨脹與能源價格飛漲，狀況更是苦不堪言。

《路透社》報導，到2026年左右，全球將有8750多萬人身價突破百萬美元，比2021年增加40.1%。瑞士信貸預測，新興經濟體的百萬富翁人數將成長得更快，其中中國百萬富翁人數幾乎翻倍。

加劇貧富不均

經濟學教授尚羅克斯表示，到2021年底，全球財富總額為463.6億美元，增長了 41.4 億美元（9.8%）。「去年全世界的財富根本是爆炸性的增長」，但經濟果實卻沒有平均的分配，全球最富有的1%人口占全球財富的比例來到誇張的46%，更高於2020年的44%。

「貧者愈貧」的狀況更是屢見不鮮，來自拉丁美洲、亞洲和非洲的受訪者更多認為，「自己在疫情中經濟受損」，如肯亞（91%）、泰國（81%）、印尼（76%）和越南（74%）等國的低收入人口，覺得自己現在比過去更沒錢。

【更多精采內容，詳見 】